Skjermkritikk: Vi tror på barnet, tror på å bli med i utviklingen deres

Nå har barn nettopp hatt påskeferie. Mange har vært mer ute enn de pleier; vært på tur med foreldrene, hatt friere dager og kanskje mulighet til å være mer ute; kjenne sol og kulde mot huden.

Jeg traff et barn som kom gående alene; hun var kanskje åtte-ni år, gikk ned en bratt bakke, og hadde utviklet gode skills til å bevege seg selv om hun hadde telefonen i hånda.

Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund.

Hun så ikke opp da hun møtte meg, og hun hadde propper i ørene, så jeg tror ikke hun hørte svarttrosten som sang i skogen. Jeg tror ikke hun så hestehoven som akkurat hadde bredt seg gul utover i grøfta.

Hun så noe noen har laget, hun brukte øyne, ører og fingre.

I steinerpedagogikken tar vi sjansen. Vi stoler på det hjerneforskning, utviklingspsykologi, erfaringskunnskap og empiri forteller om hva som er bra for barnets utvikling.

Vi har grunn til å tro at barnet har godt av å leke fritt, la fantasien styre, oppdage verden gjennom møte med vann, sand, jord, stein, insekter, dyr, fuglesang, trær, blomster, grønnsaker, frisk luft, sol og regn, snø og is.

Barnet sanser, lukter, kjenner, smaker, hører og ser, oppdager verden gjennom sansene. Alle sansene utvikler seg ved å bli stimulert, og vi trenger å utvikle og stimulere sansene våre som barn. Vi trenger å undre oss over ting som ikke har oppskrift eller forklaring; undre oss sammen med voksne, andre barn – leke at verden henger sammen.

Vi tror på barnet, tror på å bli med i utviklingen deres. Snakke med dem i bilen, synge sammen, leke eller spille noe.

Det tar tid å sanse seg til læring, utvikle evnen til å tenke, undre seg – det er så mye å oppdage og bli kjent med. Barna i steinerbarnehagen og steinerskolen får tid nok til å utvikle sansene sine, fantasien, tenke, og vi er opptatt av å gi dem nok ro til å reflektere over det de sanser.

Steiner-pedagogikken baserer seg på kunnskap om barnet og menneskets utvikling. Hva trenger vi for å utvikle oss til sunne og reflekterte mennesker, men like mye, hva trenger barnet for å ha sunn og god barndom. Å ha det fint akkurat i dag?

Vi tror barn trenger å høre svarttrosten, kjenne lukten av tre og leire og naturmaling når de lærer å forme og er kreative. Vi tror barnet trenger rytmer, lek, frihet og trygghet i passe porsjoner.

Vi våger å tro på det vi vet at fungerer. Vi vet at elever fra steinerskolene får de ferdighetene de trenger til å utvikle kreative løsninger for menneskeheten, enten det er innen teknologi, politikk, software, omsorg, kunst eller forskning. Vi vet at læring handler om å bli kjent med, og at kunnskap handler om å forstå, og se det vi forstår i større sammenhenger.

Det er en lek å vokse opp og utdanne seg. En lek med masse arbeid, masse prøving og feiling. En lek som tar masse tid. Og da har vi ikke råd til å la barnet underholde seg gjennom barndommen, med ferdig kodede ting laget av voksne, kun ved bruk av syn, hørsel og fingre.

Vår oppgave som voksne er å legge til rette for glade dager, lek, passe mengde utfordringer og motstand, utvikling av sanser, utvikling av forståelse, kreativitet og tenkning.

