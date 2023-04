Læreryrket er ikke bare noens drøm, men et ansvar

Lørdag 15. april går fristen ut for å søke høyere utdanning. Det som er synd med årets opptak er at vi for andre år på råd ikke stiller høye nok krav til fremtidens lærere.

I tillegg stiller vi færre krav til lærerne som er ferdig med utdanningen og er ute i jobb, og gjør mindre for å utvikle dem. Hvorfor har vi blitt så redde for gode lærere?

I fjor fjernet regjeringen 4-kravet i matte. Det var et minstekrav for alle som søkte seg til lærerutdanningen. Argumentasjonen fra regjeringen var at mange kunne blitt flinke lærere, selv om de hadde under 4 i matte.

Det regjeringen ikke forstår, er at å stille krav er å bry seg.

Før kravet ble innført strøk mange av studentene på universitetets egen matteeksamen. Etter kravet ble innført var det flere som besto. 4-kravet førte rett og slett til at Norge fikk flere utdannede lærere, som bør være hovedformålet med lærerutdanningen.

Samtidig stopper ikke utviklingen etter lektorutdanningen. Under Høyre-regjeringen satset man mye på etter- og videreutdanning av lærerne. Dette gjorde man fordi vi hele tiden får ny kunnskap om fagene, og om hvordan man skal lære dem bort.

Dessverre jobber dagens regjering aktivt mot at lærerne skal videreutvikle kunnskapen sin. Dette fører til at elevene får lærere som underviser i noe de ikke kan nok om. Vi mener det er rettferdig at lærerne sendes tilbake på skolebenken for å bli flinkere – elevene fortjener lærere som vet hva de lærer bort.

For å få flinkere lærere, må de også jevnlig bli vurdert. I dag er det stort sett lærerne selv som tar initiativ til å bli vurdert av elevene sine. Problemet er at vurderingene ikke skjer ofte nok, og uten vurdering av læreren blir det vanskelig å vite om elevene har fått den hjelpen de trenger til å lære seg fagstoffet.

Samtidig er det naturlig å tro at kun lærerne som vet at de kommer til å få gode resultater lar seg selv vurdere. Elevene bør dog alltid ha muligheten til å vurdere alle lærerne sine, uansett hvor flinke lærerne selv synes de er.

Skolen kan bedre. Elevene skal alltid være i fokus på skolen. Derfor er det på tide å sette elevenes interesser først, i stedet for å skjerme lærere fra krav og tilbakemeldinger.

Nå er det nok sutring, skolen er for oss!

