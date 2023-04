Historien er fra virkeligheten, men er filmen overdreven, eller er det slik barnevernet i Norge kan opptre? Mange mener det første. Sterke stemmer sier det.

Divisjonsdirektør i Bufdir sier at dette er en film og ikke en dokumentar. Daværende barnevernsleder i Stavanger forteller hva han mener egentlig skjedde i den aktuelle historien. Norges ambassadør i India kaller filmen for fiksjon.

Disse stemmene har stor innflytelse og makt.

Jeg ønsker å si noe, men av hensyn til barna må jeg trå varsomt, og stemmen min kan ikke få et navn. Mange stemmer i debatten kommer nok ikke tydelig frem nettopp av dette hensynet.

I min naive tro har jeg alltid hatt tillit til at barnevernet jobber for barnets beste og gjør en fabelaktig jobb. Det var før jeg fikk en fiktiv og delvis oppdiktet bekymringsmelding rettet mot et av barna våre, og – i kjølvannet av det – innblikk i flere andre saker.

Selvsagt trenger vi et barnevern som taler barnas sak. Intensjonen er god, det er jeg ikke i tvil om, men barnevernet har også stort skadepotensiale. Barnevernet forvalter en makt som kan gjøre stor skade om de ikke evner å håndtere den. De kan påføre familier uopprettelige skader velsignet av staten Norge. Barnevernsutvalget la nylig frem en rapport som viser at situasjonen i barnevernet er alvorlig.

Nå tilbake til filmen. Jeg kjenner igjen mange av scenene: uforutsigbarheten, spørsmål som ikke ble besvart, alt du sa og gjorde ble vridd på og i stedet brukt imot deg, mistenksomheten om du snakket sant.

Så våkne opp, Norge, vær så snill! Ser dere ikke hva som skjer? Lytt til de stemmene som har opplevd barnevernet fra innsiden, det er ikke overdrivelse! Og dette kan ramme alle familier. Filmen er ingen fiksjon; jeg vil heller si det er en filmatisert dokumentar.

[ Vil ha mer åpenhet om det norske barnevernet ]

[ Filmen om barnevernet i Stavanger: – Alle jeg har snakket med i det indiske miljøet deler det samme synet som meg ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen