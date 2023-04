Skolepolitikk er vår viktigste sosialpolitikk

Skolen er vårt viktigste virkemiddel for å sørge for at det finnes mulighet for alle. Det er riktig at ansvaret for dette ikke ligger hos den enkelte læreren, men det er likevel ingen tvil om at gode lærere er den viktigste faktoren for elevenes læring.

Når Ingvald Straume skriver (Dagsavisen 30. mars) at Høyre legger for mye vekt på sosial utjevning i skolen, snakker han ned sin egen viktighet og rollen som lærer.

Etter åtte år med Høyre i regjering, lærer elevene mer, er mer til stede, rekordmange fullfører videregående og elevene med det svakeste grunnlaget løftet seg mest. Gjennomføringen av videregående opplæring økte mest blant elever som har foreldre uten eller med lite utdanning.

Det viser at skolen spiller en viktig rolle for å utjevne forskjeller og skape sosial mobilitet.

I 2018 skrev skoleforsker Mari Rege at «Osloskolen er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet på å løfte elevene fra det utgangspunktet de har for læring». Forsker Lars Kirkebøen i SSB har vist at Osloskolen gjennom de siste 20–25 årene gikk fra å være en av de dårligste til å bli en av de beste skolene i landet.

Osloskolen løftet både elevenes faglige resultater og andelen som gjennomførte videregående opplæring, og effekten var størst for elevene med de svakeste forutsetningene.

Dette skjedde ikke av seg selv. Osloskolen, under Høyre, investerte i lærerne, samtidig som vi jobbet for å ansvarliggjøre alle ledd i skolens styringskjede fra skoleeiere og rektor til lærerne i klasserommet.

Faktum er at det i dag er store forskjeller i skoleresultater mellom landsdeler og kommuner, mellom skoler og mellom elever. Skoleforsker Thomas Nordahl har vist at elever i samme fylke kan gå ut etter ti års skolegang med så mye som 2,5 års læring i forskjell. Det gir elever ulike utgangspunkt og viser at vi må gjøre mer for å løfte skolene.

Høyre i regjering innførte flere tiltak for å sørge for å styrke lese-, skrive- og regneferdighetene. Vi fikk på plass nye læreplaner som vektlegger grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.

Vi stilte krav om fordypning for lærere som skal undervise i norsk, matte og engelsk, og vi innførte en egen karrierevei for lærere som vil spesialisere seg på for eksempel begynneropplæring.

Vi ga også skolene en plikt om å gi ekstra oppfølging og intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving og regning i 1.–4. klasse.

Høyre og partileder Erna Solberg har alltid vært tydelige på at kunnskap i skolen er viktig. Skal vi bekjempe frafall og sørge for at det er muligheter for alle må vi prioritere faglig sterke lærere, god undervisning og ekstrahjelp til dem som henger etter.

Det fortjener elevene at vi gjør.

