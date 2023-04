LinkedIn – en åpen dagbok for næringslivet?

Jeg har tidligere ved noen anledninger ytret misnøye knyttet til folks bruk av sosiale medier som plattform for selvforherligelse.

Denne åpenbart fånyttige og nederlagsdømte kampen mot folks manglende selvregulering, medførte – etter en overdose av nybakte boller og annen iscenesatt idyll på Facebook – at jeg forlot plattformen for snart to år siden.

Jeg valgte å fortsette min tilstedeværelse på LinkedIn, i håp om at dette nettsamfunnet skulle styre klar av den verste selvhederen. Dette håpet er ikke lenger lysegrønt.

LinkedIn har i lang tid gjennomgått en stille og nesten umerkelig overgang fra å være et halvnyttig verktøy for jobbsøk, arbeidsgiverprofilering og nettverksbygging, til et nokså rendyrket sosialt medium. Om dette er et styrt hamskifte fra Microsofts side, eller bare en naturlig konsekvens av verdens skakke utvikling, tør jeg ikke si noe om, men resultatet er uansett uheldig for plattformens nytteverdi.

Som en mangeårig arbeidstaker og bruker av LinkedIn, har jeg endt opp med ganske mange kontakter i nettsamfunnet. Tidligere har jeg hovedsakelig merket disses eksistens gjennom varsler om jobbskifter, gjennomførte etterutdanninger eller befatning med prosjekter av en viss allmenn interesse.

Det gir seg vel selv at en redaktørløs plattform for nettverksbygging, må avstedkomme noe varmluft, men den syndfloden av selvskryt vi nå opplever, står ikke lenger tilbake for noen av de andre sosiale plattformene. Formen dette tar, er rett nok en litt annen enn på eksempelvis Facebook, da LinkedIns ballongblåsere innerst inne vet at selvskryt ikke nødvendigvis anses som den viktigste dyden i arbeidslivet.

Som på alle andre arenaer hvor selvregulering og skamfølelse er sårt savnet, er dørene åpne for vår tids minst samfunnsnyttige yrkesgruppe – influenserne.

For å omgå denne litt besværlige hindringen fra å fremstå i et positivt lys, er kollegialt fremsnakk den enkleste løsningen: “Det er virkelig helt fantastisk hvordan dere har klart å etablere et avdelingskontor i Stavanger!”. Svar: “Med så fantastiske kolleger og en leder som deg, er alt mulig!”.

Disse utvekslingene – som dessverre har tilnærmet null verdi for folk utenfor bedriften, oppleves av utenforstående som en lite saliggjørende blanding av autoerotisk teambuilding og et stadig tilbakevendende utslett. En slik form for dårlig skjult stimuli av andres og eget ego er på ingen måte noe nytt i arbeidslivet, men utspilte seg tidligere gjerne på bedriftsspesifikke kanaler som intranett eller interne distribusjonslister.

Som på alle andre arenaer hvor selvregulering og skamfølelse er sårt savnet, er dørene åpne for vår tids minst samfunnsnyttige yrkesgruppe – influenserne.

LinkedIn har fortsatt et tynnvevd korporativt alibi, så den lyserosa, skattesubsidierte glorifiseringen av kokain og skjønnhetskorrektur, har fortsatt ikke funnet fotfeste på plattformen. I påvente av dette, må vi nøye oss med den litt mindre spektakulære undergruppen, «LinkedIn-influenserne».

Disse påvirkernes tilstedeværelse blir stadig mer påtakelig, og gir seg på min plattform til kjenne ved stadige og tilbakevendende oppfordringer om å følge selvrealiseringscoachen, Øystein «Pølsa» Pettersen. Ikke et vondt ord om «Pølsa», men et raskt googlesøk, gir en ganske god pekepinn på at det er liten fare for at vår fortsatte atskillelse vil frarøve noen av oss nevneverdig faglig eller personlig utvikling.

I tillegg til de åpenbart merkantile interessene bak Pølsas trang til å gjøre meg til en framifrå utgave av meg selv, er det en tiltakende trend blant næringslivstopper til deling av håpløst malplasserte og personlige hverdagsligheter.

Man kan kanskje gå så langt som å påstå at der Facebook tidligere har vært en åpen dagbok for folket, har nå LinkedIn endt opp som noe tilsvarende for næringslivet.

Dette medfører at vi i tillegg til støyen fra selvsmektende bedriftsherolder, kvasifilosofiske og metaforgulpende coacher og sakte-TV fra norsk fondsforvaltning, også nå må forholde oss til sosialpornografi fra Oslos villastrøk – helst ubeskjedent supplert med fotomontasjer av selvopplevd mestring.

For noen føles dette kanskje som god bruk av arbeidstaker- og arbeidsgiverprofileringsplatformen LinkedIn. Men mange med meg skulle gjerne vært denne påtvungne og selvpåførte ydmykelsen foruten.

