Kirkens SOS: Påskesola skinner ikke for alle i 2023

Det er bare litt over tre år siden Norge stengte ned, og vi gikk inn i en tid vi verken var forberedt på eller hadde kontroll over.

Vi har kommet oss ut på den andre siden, men pandemien ga noen konsekvenser vi ikke kunne forestille oss.

Turid Gjerde Spilling, daglig leder i Kirkens SOS Oslo. (erik m sundt)

«Jeg tror ikke jeg orker mer. Jeg har planlagt hvordan jeg skal avslutte det hele». Dette sitatet kan man kanskje tenke kommer fra en person som er alvorlig syk. Men det er dessverre ikke det – dette er noe vi i Kirkens SOS hører hver dag, fra folk som tar kontakt. Og faktisk hører vi dette fra stadig flere eldre.

Ensomhet har ingen alder, men vi ser at flere eldre er veldig ensomme. Mange føler seg verdiløse – de føler seg glemt.

Vi opplever at idet samfunnet åpnet opp igjen etter pandemien, har ikke de eldre fått bli med på lasset. Mens mange av oss ble opptatt av å bestille flybilletter og dra på sosiale møter igjen, har vi glemt de gamle. De er alene – og de er ensomme.

På sosiale medier er alt glamorøst, og kontrasten til det virkelige liv kan være stor, med folk som sitter med gardinene trukket til side og har lyst på besøk, men ikke får det.

For mange er smertetrykket så stort at de forteller at de ikke orker å leve lenger. Og mange får ikke den hjelpen de trenger.

---

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Røde Kors: 800 33 321 eller chat korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: 11 61 23 eller chat sidetmedord.no

---

Også i den andre enden av skalaen vet vi at konsekvensene har vært store. Barn og unge helt ned i tenårene kontakter oss med alvorlige utfordringer som spiseforstyrrelser, selvskading, vanskelige relasjoner i familien eller ensomhet.

For mange er smertetrykket så stort at de forteller at de ikke orker å leve lenger. Og mange får ikke den hjelpen de trenger.

Ut fra henvendelsene til Kirkens SOS fra barn og unge de første månedene i år, er vi svært bekymret for den oppvoksende generasjonen. Det er med stor bekymring vi ser den røde pilen peke oppover for antallet som har selvmordstanker.

Da pandemien var over og vi trodde de store utfordringene var over, gikk vi inn i en ny tid med krig i Europa, inflasjon, rentehevinger og en serie hendelser som har negativ innflytelse på oss både som samfunn og enkeltmennesker.

Mange går inn i påsken og ser fram til solfylte hyttevegger med Kvikk Lunsj, kos og sosialt samvær. Men for mange, og flere enn vi tror, er realiteten at de er bekymret for om de vil klare å betjene avdraget på huslånet neste måned, kjøpe den maten de trenger – eller om de vil bli sittende helt alene gjennom høytiden. Mange er like ensomme nå som under pandemien.

Så før du reiser på påskeferie, eller mens du er på påskeferie, ber vi deg å tenke på om det er noen rundt deg som kan trenge litt oppmerksomhet. Et lite kaffebesøk, eller en telefonsamtale.

Omsorg behøver ikke å koste så mye, men kan være livsendrende.

