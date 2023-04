Abelia svarer Industri Energi: Lønnsomme elektriske verdikjeder

Geir Seljeseths innlegg i Dagsavisen 4. april fortjener noen presiseringer. Abelia underkjenner ikke verdien av tradisjonell norsk industri, eller de enorme økonomiske verdiene som skapes av oljen. Men etablerte næringer må ikke få hindre fremvekst av nye.

I vår tid er det IT, data og perfekte kombinasjoner av kunstig og virkelig intelligens som skaper vekst. Sysselsettingen i norsk IT-næring har fra 2015 vokst mer enn totalt antall ansatte i oljeutvinning som må erstattes. Verdiskapningen er doblet siden 2007. Norske konsulenter skaper større økonomiske verdier enn både sjømat og reiseliv.

Datasentre er en liten del av dette. Vi kan selvsagt lagre både kattebilder og ansiktsanalysene av norske barn i Kina, heller enn på Hamar. Akkurat som vi gjør med profitten til mange norske industribedrifter.

Norge må utvikle nye grønne og elektriske verdikjeder. Hvilke verdikjeder, må bli et spørsmål om hvor strømmen og arbeidskraften skaper mest økonomisk verdi.

At olje og metall er lønnsomt i dag, er et dårlig argument for å omdanne natur til vindmøller for å elektrifisere oljeutvinning, eller for å hindre eksport av datalagringstjenester til Kina. Hvorfor er den ene eksporten viktigere enn den andre?

Svaret er at vi trenger de eksportnæringen som betaler best for folkene og for strømmen, og som gir mest skatt til staten, uten subsidier. Denne tilnærmingen har tjent landet godt, og er en god oppskrift for veien videre. Men nye næringer må møtes med velkomst og ikke med nedsnakk.

