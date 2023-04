Vi trenger alle som kan arbeide

I Oslo liker personer med utviklingshemming å føle seg nyttige på jobb. Vår visjon er en by og et arbeidsliv med plass til alle. Vi trenger alle ressursene vi har.

Det er vondt å lese om den onde sirkelen av lave forventninger til personer med utviklingshemming som Eric Benninghoff så riktig skildrer i sin kronikk (27. mars). Han skriver gjenkjennbart om et område vi i Oslo begynte å ta tak i 2018.

Guri Bergo er direktør i Velferdsetaten i Oslo kommune.

I Oslo skal ikke en person med utviklingshemming bli parkert på siden uten at arbeidsevnen vurderes. Ingen skal utdannes til et liv kun på stønad fra Nav. Ingen skal gå ut av videregående skole og våkne etter ferien i august uten noe som helst å gjøre på dagtid.

Det er ikke bare for enkeltindividet vi som kommune skal gi denne gruppen muligheter, men for samfunnet – vi trenger alle arbeidsressursene vi har. Ta utfordringen med mangel på helsepersonell fremover; vi har mange gode eksempler på at det å flytte såkalte serviceoppgaver fra helsepersonell til personer med utviklingshemming har svært gode resultater.

For eksempel kan dekking av bord, følge til aktiviteter og rydding av rom frigjøres fra de som har gått på skole og utdannet seg i helsefaglig retning. Slike oppgaver kan skreddersys til nye stillinger for personer med utviklingshemming.

I sin kronikk trekker Benninghoff også fram at målgruppen kan «falle mellom to stoler» i overgangen mellom videregående skole og arbeidslivet. I Oslo har vi skjøvet de to stolene inntil hverandre.

Vi innfører nå et system som skal sikre at alle elever som går på tilrettelagt opplæring på videregående får hjelp til å begynne planleggingen av overgangen på et tidlig tidspunkt.

Vi skal også sørge for at elevene får tilgang til hele «menyen» av arbeidstilbud. For i Oslo er vi så heldige å kunne tilby flere retter – eller retninger. Siden 2019 har vi hatt satsingen «Flere i tilrettelagt arbeid» der bydelene har skapt 265 arbeidsplasser for målgruppen. Dette kommer i tillegg til et bredt spekter av muligheter hos arbeidsmarkedsbedrifter og jobb i ordinært arbeidsliv ved hjelp av Stiftelsen Helt med.

Oslo kommune deltar dessuten i et banebrytende prosjekt med høyskoleutdanning for personer med utviklingshemming. Signaleffekten og ringvirkningene av at noen studenter med utviklingshemming går på norske høyskoler kan bli veldig viktige.

«Jeg liker å føle meg nyttig, og med denne jobben føler jeg at jeg er nyttig» svarte en ung mann med autisme fra Oslo på Benninghoffs spørsmål om hvorfor han likte jobben sin.

Jeg kan med stolthet (og tillatelse) røpe at denne unge mannen jobber nettopp i Oslo kommune. I Oslo skal andre som han fortsette å møte en by og et arbeidsliv for alle. Som ser potensial, har forventninger og behov for akkurat dem.

