Si appelsiiin

Lite forener oss nordmenn mer enn ski og sol. Heldigvis for mange nærmer vi oss høytiden for nettopp dette! Påsken betyr noen etterlengtede dager vekk fra kontoret, gjerne på fjellet – og brede påskesmil i sosiale medier.

Man tilbringer mer tid med familien og i skisporet, og mange unner seg et iskaldt glass av det alkoholholdige slaget, selv om det er torsdag.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen Elisabeth Fjellvang Kristoffersen er generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk. (Privat)

Påsken 2023 ser ut til å bli den beste på lang tid, i hvert fall hvis man ser til gradestokken og løypekartene på diverse fjell. Det lover godt, også for appelsinsalget.

For visste du at nordmenn spiser 20 millioner appelsiner hver påske? Påskeappelsinen er et symbol på den søte og friske smaken av vår. En påminnelse om lysere tider og nye begynnelser.

Ragnhild Kaski Ragnhild Kaski er generalsekretær i Av-og-Til. (Privat)

Men som enhver medalje, har også påsken sin bakside. For det som er den beste tiden for noen, er ikke alltid like rosenrød for andre. Når påsken ringes inn, skyter salgstallene til Vinmonopolet i været. Det kan få konsekvenser – både i trafikken og ved middagsbordet.

Vi kan se til veien først. Ifølge statistikken vil noen få en de er glad i revet vekk i en trafikkulykke. I 1 av 4 alvorlige ulykker er rus involvert, og hver dag gjennomføres det 14 000 kjøreturer i alkoholrus. Da er det kanskje ikke så rart at nordmenns største frykt i trafikken er en fyllekjører? 74 % oppgir nemlig dette.

Det er verdt å tenke gjennom hvor mye du drikker når du ferierer med barn.

Med promille i blodet blir vi elendige sjåfører. Vi får dårligere oppmerksomhet, reaksjonsevne og motorikk – og vurderingsevnen svekkes. Samtidig som vi blir mer risikovillige og impulsive. I fjor ble 282 førere anmeldt for ruspåvirket kjøring i påsketrafikken. En oppgang fra året før.

Dagen derpå-promillen er gjerne ekstra fremtredende i påskeuken. Det er en tid med afterski, påskeskirenn og øl i solveggen, kombinert med kjøring til skianlegg dagen etter.

De som kjører med dagen derpå-promille er ikke alltid den typiske fyllekjøreren som gjentatte ganger setter seg bak rattet beruset. Det kan være familiefaren som tok noen glass for mye i går fordi «de hadde det så hyggelig» og «bare» skulle skysse barna til alpinanlegget i dag.

Hvorfor man har over 0,2 i promille når blåseprøven blir tatt har ingen betydning. Risikoen man utsetter andre for er uansett den samme. Derfor: er du i tvil, ikke kjør bil!

Ser vi til påskemiddagen, eller andre steder hvor vi er vant til å nyte et ekstra glass eller flere – er det også verdt å være oppmerksom på hvordan alkoholbruken påvirker barna våre. For der vi voksne blir litt gladere, følere oss litt morsommere og litt mer levende etter noen glass – ser vår lykkepromille annerledes ut med barneøyne.

De kan oppleve en mamma eller pappa som ler eller snakker litt høyere, som gir litt hardere klemmer, high fives eller som får med seg litt mindre. Enda verre, som snakker mer utydelig, blir mindre rasjonell og som lettere krangler med venner og partner.

Ofte er man selv den siste som merker at man har drukket – og barn merker raskt om trygge voksne endrer atferd. Påske er høytid for gode minner for barn, minner de tar med seg livet ut. Det er verdt å tenke gjennom hvor mye du drikker når du ferierer med barn.

Når barn selv blir spurt om hvor mye de synes det er greit at foreldre drikker, svarer de 0–2 glass. Det kan være fint å ta barna på alvor.

Når påskeroen etter hvert senker seg, kan det smake med et glass vin til maten eller en øl i solveggen. Påsken er høytid for å nyte – og det skal vi kunne unne oss. De aller fleste både kjører ansvarlig, og opptrer ansvarlig rundt de minste av oss.

Dette er heller en invitasjon til å reflektere litt ekstra rundt våre alkoholvaner, slik at alle får en så trygg og fin påske som mulig – både på veien og innenfor de fire vegger.

