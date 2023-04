Kattebilder og TikTok er ikke den nye oljen

NHOs landsforening Abelia mener at kraften bør brukes på datasentre, ikke industri (Dagsavisen 31. mars). I tillegg kaster de rundt seg tall ingenting tyder på er sanne. Hva NHO mener om utspillet sier innlegget ingenting om.

Datasentre har søkt om 8.000 megawatt, tilsvarende en femtedel av kraftkapasiteten i Norge. Det er ingen tvil om at datasentre trengs. Men det betyr ikke at alle datasentre trengs like mye.

Geir Seljeseth Geir Seljeseth er leder av samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi. (Privat)

Myndighetene advarer mot TikTok, likevel planlegges et TikTok-datasenter på Hamar som skal bruke én prosent av kraften i Norge.

I Hadsel forsøker kommunen å stoppe støyende konteinere som utvinner bitcoin og torpederer alt annet kraftforbruk i området. I Sørfold planlegges et datasenter som skal bruke strøm som et smelteverk, men knapt skape arbeidsplasser. Det er langt fra himmel til helvete i datasentrenes merkelige verden.

Abelia mener at vi må bruke kraften best mulig. Det er vi helt enige i. Så la oss se på tallene.

Prosessindustrien har rundt 25.000 ansatte, eksporterer for om lag 170 milliarder kroner i året og står for 18 % av Norges eksport av fysiske varer. Olje- og gassnæringen eksporterte for 1.933 milliarder kroner og utgjorde 73 % av Norges totale eksport i 2022.

Dette er altså næringene Abelia vil kaste under bussen til fordel for TikTok-datasentre.

Til sammenligning skal TikTok-senteret på Hamar drives av det israelskeide selskapet Green Mountain. Selskapet lover 350 arbeidsplasser. Det er helt urealistisk. Green Mountain har med sine tre datasentre 84 ansatte, ifølge Proff.no. Selskapets datasentre i Oslo, på Rennesøy og på Rjukan har henholdsvis 14, 44 og 23 ansatte. Det er ganske langt unna 350. Det eneste løftet datasentrene holder, er at de bruker mye strøm.

Norge er Europas største leverandør av aluminium, silisium, nikkel, titan, sink og ferrolegeringer. Dette er metaller og mineraler som er kritisk viktige for Europa. Norsk industri har gått som normalt gjennom hele energikrisen. Det er takket være kraftoverskudd og gode kraftavtaler. At vi har brukt kraften best mulig.

Det beste ville vært om vi hadde nok kraft og nett til alle. Realiteten er at vi har bygget eksportkabler og ikke bygget nok kraftproduksjon. Flere vil koble seg til nettet, men kapasiteten er sprengt. Da må vi prioritere og bruke kraften best mulig.

Alternativet til norsk industri er at Europa heller gjør seg enda mer avhengig av Kina. Men det lever nok Abelia godt med.

