Høyre vil gravlegge demokratiet

Vi styrker ikke demokratiet vårt ved å overføre makten fra folkevalgte lokale politikere til byråkrater i Brussel.

Verden har snudd til å bli mindre demokratisk for hvert år. Samtidig ønsker Høyre å trekke oss inn i det mest udemokratiske organet på vårt kontinent. Det er på tide at Høyre skjønner at EU ikke er noe annet enn et falleferdig hus som det ikke er verdt å ofre demokratiet for.

Lars Barstad Løvold er leder i Sunnmøre FpU.

Noe av det fineste med Norge i dag er hvor kort vei det er fra en vanlig person til politikerne på Stortinget. Man kan møte partilederne hos den lokale matvarekjeden eller lett sende dem en melding om noe man har på hjertet. Dette er en utrolig verdifull ressurs som vi mister om vi blir med i EU.

EU er et direkte udemokratisk organ. EU-medlemskap for Norge vil bety at vi overfører makten fra demokratisk valgte politikere i Norge til byråkrater i Brussel. Norsk landbrukspolitikk, boligpolitikk, fiskeripolitikk og økonomisk politikk skal styres av nordmenn i Norge. Ikke av byråkrater som står langt unna demokratiske valg.

Om noe så har EU vært destabiliserende og polariserende for Europa. I Hellas har EU-politikk ført til utallige brudd på menneskerettigheter og store udemokratiske prosesser. Flere av de største europeiske landene – som Frankrike, Spania og Italia – er stadig mer misfornøyd med EU og politiske fløyer som ønsker å ta landene ut av EU vinner stadig mer fram. Klarer ikke Høyre å se at EU er som et falleferdig hus?

Det er lenge siden forrige folkeavstemning rundt Den europeiske union. Fremskrittspartiets Ungdom er helt for å avholde en ny, fordi det er viktig å ta vare på demokratiet. Av samme grunn stiller vi hos helt imot norsk EU-medlemskap.

EU er ingenting annet enn et falleferdig hus og en trussel mot norsk demokrati.

