Hele livet mitt har jeg vært motstander av norsk EU-medlemskap. Nå har jeg snudd

Så lenge jeg kan huske har jeg vært motstander av norsk EU-medlemskap. Som 15-åring meldte jeg meg til og med inn i Ungdom mot EU. Folkestyre, klima og solidaritet var mine viktigste grunner. Men realiteten er at disse argumentene ikke holder mål lenger. Med alt som har skjedd det siste året og etter at jeg virkelig har satt meg inn i saken, er jeg ikke lenger i tvil: Norge bør søke medlemskap i Den europeiske union.

Mitt knallharde nei til EU-standpunkt begynte å mykne opp tilbake i 2016. Det året raste debatten om brexit og Donald Trump ble valgt som USAs president. Disse dramatiske hendelsene fikk meg til å reflektere: Er det virkelig mer proteksjonisme og mindre samarbeid som er løsningen på verdens problemer? Vil jeg stå på samme side som flere ytterliggående krefter? Likevel var jeg ikke helt overbevist, EØS-avtalen var jo en fin mellomløsning.

Tanken om at EØS-avtalen var perfekt for Norge, og at vi dermed ikke hadde noe behov for et fullverdig medlemskap i EU, levde jeg med i mange år. Gjennom EØS-avtalen er vi tett tilknyttet til EU, og den er forsåvidt bedre enn ingenting. Men mangelen på fullverdig medlemskap gjør at Norge må gå på gangen når beslutninger tas. Tenk at vi gir fra oss den innflytelsen og muligheten til å virkelig forandre verden til det bedre!

Vi kan igjen bli et foregangsland på internasjonalt samarbeid.

En global ledestjerne

Selvsagt er ikke EU perfekt. Men likevel er det vår beste måte å gjøre Europa og resten av verden til et bedre sted. De siste årene har EU gått foran i så mange viktige kamper: både mot regimet i Ungarn som ikke følger demokratiske spilleregler, under pandemien fikk Norge vaksiner gjennom EUs helsesamarbeid og bryter det ut skogbrann, stiller europeiske brannmenn opp. Ikke minst i klimakampen har EU vist seg særdeles viktig.

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å lykkes med å begrense de verste konsekvensene av klimakrisen. EU er den globale ledestjernen i det grønne skiftet. De har gått foran med en «Green Deal» og andre viktige initiativ. EU fremstår i dag som en av de mest progressive aktørene innenfor klima, miljø og bærekraft. Denne utviklingen har skjedd etter forrige EU-avstemning i 1994.

Dessuten gjør EU også en svært viktig jobb innenfor felt som bistand og utvikling, global matsikkerhet, likestilling, demokrati og næringsliv. Ikke bare er EU verdens største bistandsyter, unionen har også bidratt til å løfte flere gamle østblokkland ut av fattigdom og sørget for høyere levestandard. EU har vist vei for demokratiet i flere land og har lyktes med å samle en sterk europeisk front mot totalitære regimer.

Vi kan være annerledeslandet

I en tid hvor stadig flere land vender nesen innover og enkelte politiske ledere tar til orde for mer proteksjonisme, hvor fantastisk og betydningsfullt hadde det ikke vært om Norge kunne være annerledeslandet? Som viser at måten vi velger å møte de store utfordringene verdenssamfunnet står overfor er mer samarbeid, solidaritet og frihet på tvers av landegrenser. Vi kan igjen bli et foregangsland på internasjonalt samarbeid.

Mange av de mest solide argumentene for EU har ligget fast i lang tid: fred, stabilitet, økt økonomisk velstand, frihet og solidaritet. Samtidig har vi den siste tiden på brutalt vis blitt minnet på hvor viktig disse tingene faktisk er. Vi trenger et samlet og fredelig Europa, her kan norsk EU-medlemskap spille en viktig rolle. Selv om EUs undergang har blitt spådd mange ganger, kommer Den europeiske union alltid styrket ut av kriser. Det er ikke tilfeldig.

Nå er tiden er moden for en ny debatt om norsk medlemskap i EU. Ingen i min generasjon har fått mulighet til å ta standpunkt til EU-spørsmålet. Det må vi gjøre noe med. Norsk EU-medlemskap vil være positivt for klima og miljø, næringslivet vårt, verdensfreden, demokrati og solidariteten på tvers av landegrenser. Jeg håper jeg snart får muligheten til å gå inn i et valglokale og stemme ja til norsk EU-medlemskap!

