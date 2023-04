Mer makt og penger til arbeidsfolk

Arbeidsmiljøloven skal verne arbeidsfolk og sørge for at man ikke blir stående alene opp mot en mektigere arbeidsgiver. Arbeiderpartiet har tatt flere grep for å tippe makta tilbake i arbeidsfolks favør, etter åtte år med Erna Solberg og hennes prioritering av sterke krefter i næringslivet.

Gjennom Stendi-saken så vi hvordan arbeidsfolk mistet rettighetene som er kjempet fram av fagforeninger og den politiske venstresida, i godt samarbeid med organiserte og seriøse arbeidsgivere. I 2021 vant 22 omsorgsarbeidere fram i lagmannsretten i søksmål om å anses som arbeidstakere heller enn frilansere.

Det betyr at de får rettigheter til feriepenger, overtidsbetaling og pensjonssparing. Dette betydde veldig mye for omsorgsarbeider Eirik Reberg som fikk de 60 (!) ferieukene og feriepengene han hadde krav på etter mange års arbeid for Stendi.

I kjølvannet av dette har nesten 200 andre omsorgsarbeidere i Stendi fått anerkjent at de også i realiteten har vært arbeidstakere. Det er mye penger, og det har forandret livet til mange at Fagforbundet tok denne kampen.

Saken måtte gjennom to rettsinstanser, noe som viser at loven ikke var tydelig nok og måtte klargjøres. Derfor foreslo Arbeiderpartiet en tydeliggjøring av regelverket for å hindre at folk må gå mange runder i retten for å kreve sin rett. Ansettelse er utgangspunktet og man skal ikke kunne komme seg unna arbeidsgiveransvaret ved å definere folk som konsulenter, selvstendig næringsdrivende eller frilansere eller ved å omorganisere selskapet.

Folk som i realiteten er arbeidstakere skal ha tilgang til de sosiale rettighetene og de ekstra pengene som følger med i pakka.

Vi er stolte av å stå sammen om en storrengjøring i arbeidslivet. Sammen skal vi sørge for et tryggere og anstendig arbeidsliv fordi det styrker alle parter.

[ LO- og NHO-allianse: «Problemet med regjeringens ungdomsgaranti er at den kan splitte de unge som står utenfor arbeid i to separate grupper» ]

[ Eric Benninghoff: «For meg har det vært en øyeåpner at selv i Norge er denne gruppen høyst marginalisert» ]