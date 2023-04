AiN er en sammenslutning av personer med autismespekterdiagnoser (ASD), pårørende, fagfolk og andre interesserte. Autismeforeningen i Norge (AiNs) visjon er: Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn. Som et ledd i strategiarbeidet vårt høsten 2022 samlet vi oss om følgende verdier : Kvalitet – Likeverd – Engasjement! Og med disse verdiene ønsker vi å satse spesielt på medlemsrettet arbeid, ASD-faglig kompetanseheving og interessepolitisk arbeid i de kommende årene.

2. april er FN-dagen for bevissthet rundt autisme og er en del av en internasjonal markering. Målet er å øke kunnskap og drive holdningsskapende opplysningsarbeid, få rett hjelp til rett tid, hindre stigmatisering og diskriminering. FNs tema for årets autismedag er «Mot en nevro-inkluderende verden for alle» (Toward a Neuro-Inclusive World for All). Autism Europe fronter temaet: «Building an inclusive society for autistic people». Begge disse temaene handler om at vi skal ha et mangfoldig samfunn – altså et samfunn som inkluderer personer med ASD og andre ikke-nevrotypiske.

I Norge markeres dagen i flere av lokallagene våre på forskjellige måter. Det er høy grad av brukermedvirkning når aktiviteter planlegges av våre tillitsvalgte. Vi har mange tillitsvalgte med ASD eller andre ikke-nevrotypiske diagnoser. Vi fortsetter arbeidet med å ruste alle våre tillitsvalgte som ønsker å bidra til å nå vårt felles mål: Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn!

