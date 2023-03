NRK tar tilgjengelighet på alvor

Cathrine Solheim Amarloui etterlyser i en kronikk i Dagsavisen 24. mars ASK-innhold for en målgruppe hun mener er glemt av NRK.

Mangfold og tilgjengelighet er viktig for NRK. Vi har en ambisjon om å synliggjøre funksjonsmangfoldet i Norge. Dette er blant annet blitt gjort under NRK Supers temadager i januar som handlet om barn som lever med ulike funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker å gjøre innholdet vårt tilgjengelig for så mange som mulig, og tekster alle TV-programmer, både når det snakkes fremmedspråk og norsk. Vi synstolker flere barneprogrammer og egenprodusert drama for synshemmede og blinde. Og vi tilbyr egne TV-kanaler med lydtekst der teksting av fremmedspråklig tale blir lest opp av en automatisert stemme.

Dette er til hjelp for synshemmede og dyslektikere som ikke kan lese tekstingen. Vi tegnspråktolker rundt tre timer med barneprogrammer, nyheter og underholdning hver dag. Og vi produserer flere programmer der tegnspråk er hovedspråket.

Tilgjengelighet og universell utforming av NRK TV, NRK Radio, NRK.no og YR er prioritert for å sikre at så mange som mulig skal kunne bruke innholdet vårt. Hvis man er blind og bruker skjermleser med stemme som leser opp tekst, hvis man ikke kan bruke mus og må bruke tastatur, hvis man trenger store knapper, gode kontraster og regulering av størrelsen på tekst og bilder. Vi lager bildebeskrivelser på bildene på NRK.no for å sikre at blinde og synshemmede vet hva som vises, og mye mer.

NRK har ikke et lovmessig krav om å tilby innhold som er ASK-tilpasset. Vår innsikt på dette viser at det er ulike individuelle behov og ulike symbolsystemer på området. Med unntak av de siste årenes BlimE-sanger tilbyr vi ikke symboler som alternativer til teksting.

Vi følger med på den teknologiske utviklingen og håper at det i nær fremtid vil komme løsninger som kan oversette teksten vår til symboler.

Nåløyet for å få gjennom ideer i NRK er trangt. Ebbe Nebb nådde dessverre ikke helt opp.

I en del av vårt småbarnsinnhold bruker vi blant annet enkel tale og symboler som forsterker språket, og vi bruker enkel scenografi for å fjerne støy, slik at det er lettere for alle barn å beholde fokuset. Tegn til tale vurderer vi å innføre elementer av i noen av våre produksjoner i NRK Super.

Nåløyet for å få gjennom ideer i NRK er trangt. Ebbe Nebb nådde dessverre ikke helt opp og fikk et avslag fra oss første gang i 2018. At Amarloui ikke fikk svar da hun kontaktet Mangfoldsteamet i 2022 om produksjonen, beklager vi.

Det var en glipp fra vår side.

Det er flott at det er flere statsfinansierte organisasjoner som lager innhold med symboler og tegn til tale, og at det ligger åpent ute på internett slik at alle kan bruke det. Det er bra med et mangfold av innhold i Norge, uavhengig av om det ligger i NRKs univers eller ikke.

Vi forstår at Cathrine Solheim Amarloui etterlyser ASK. NRK setter stor pris på innspillene, og tar dem med videre i arbeidet med mangfold og tilgjengelighet.

