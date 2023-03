Kommune- og fylkespolitikere, dere eier mesteparten av krafta!

Dere sitter som eiere av konsesjonskraft, som er 10 % av all vannkrafta vi produserer. Og dere er majoritetseiere i 17 kraftselskaper/-konserner som eier de resterende 90 %. Staten har også eierandeler i flere av disse kraftselskapene i tillegg til at de eier Statkraft.

I 2021 var den samla produksjonen på 159 TWh, som var ny rekord. Dersom en priser denne krafta med 50 øre/kWh, vil det utgjøre 79,5 milliarder kroner. 1 øre/kWh ekstra utgjør 1.590 millioner kroner! Produksjonskostnadene på denne krafta skal visst være cirka 11–12 øre/kWh, det samme som dere må betale for konsesjonskrafta.

Det er dere som eiere som kan bestemme hvordan denne krafta skal selges.

I dag selges nok en del av denne krafta på de fysiske børsene, som NordPool, til spotpris time for time ett døgn fram i tid. Men mesteparten blir nok prissikret/solgt gjennom finansielle instrumenter som for eksempel derivater, på de privateide finansielle strømbørsene som Nasdaq. Der kan aktører selge og kjøpe derivater/strøm fra to døgn til seks år fram i tid – fordelt på døgn, uker, måneder, kvartal og år.

Og på disse privateide finansielle strømbørsene opererer også strømspekulantene. De kan kjøpe og selge derivatene/strømmen flere ganger, før den til slutt blir solgt på de fysiske børsene til spotpris en dag av gangen.

Vet dere at:

i årene 2016–2020 fikk dere her sør i snitt cirka 30 øre/ kWh for den krafta dere solgte.

spotprisen har aldri vært så lav som den var i 2020 da snittet var 11,6 øre/kWh

i 2021 ble det rekord den andre veien med en spotpris på 76 øre/kWt i snitt.

fra høsten 2021, etter at Putin hadde startet energikrigen med Europa, og forsterket av blant annet krigen i Ukraina, har prisene vært helt ville.

Dere slipper å sitte igjen med kanskje en vond følelse i magen, som mange får når de vet at de utnytter situasjonen med krig og kriser til å tjene mest mulig penger.

Hva ønsker dere som krafteiere å gjøre i denne situasjonen?

Skal dere si til konserndirektørene og styrerepresentantene i kraftselskapene og KIKS-selskapene: «Utnytt situasjonen med krig og kriser, gå på de privateide børsene og prøv å få mest mulig for krafta vi produserer. I tillegg bør dere kjøpe og selge derivater/ strøm slik at vi kanskje kan tjene enda mer»?

Alternativt kan dere si: «Vi ønsker at dere trekker en forsvarlig andel av kraftproduksjonen vekk fra de privateide finansielle børsene og heller pris-sikrer oss ved å støtte næringsminister Jan Christian Vestre med å inngå «billige» 3, 5 og 7-årige fastprisavtaler.»

Dersom dere som eiere gjør et slikt knep, vil dere få flere fluer i en smekk:

En fastpriskontrakt til 60 øre vil gi eierne dobbel så mye for krafta som det de fikk i snitt i årene 2016 -2020 – og med ca. de samme produksjonskostnadene på ca. 12 øre/kWh

Dere vil sørge for forutsigbare gode inntekter til kraftselskapene og samtidig forutsigbare gode inntekter/utbytter til kommunene/fylkeskommunene/eierne.

Dere vil være med på å redde bedrifter og sikre arbeidsplasser. Mange bedrifter som nå sliter, sier at dersom de får kjøpt fastpriskontrakter til 50–60 øre/kWh, så vil de ta inn permitterte og begynne å investere igjen.

Dere vil være med på å sikre det grønne skiftet.

Dere må huske at dere vil bli møtt med motforestillinger/motargumenter dersom dere vil gjøre et slikt knep:

Noen vil kanskje si at det ikke er lov, og prøve å vise til EØS-avtaler etc. Men det må være klart at dere som eiere ikke kan pålegges å selge krafta gjennom de privateide finansielle børsene!

Noen vil kanskje si at fastprisavtaler til 50–60 øre ikke er en forretningsmessig riktig pris og dermed ulovlig. De som har spekulert på de finansielle børsene, og kanskje sitter med derivater/ strøm som de har kjøpt dyrt (kanskje av Putins tradere/strømspekulanter?), vil nok prøve å hevde at det er (de ville) børsprisene som er de forretningsmessige riktige prisene.

Noen vil kanskje hevde at vi må selge konsesjonskrafta på børsen, for vi har ikke lov til å selge fastprisavtaler til noen når vi ikke har nok til alle. Da kan dere konsesjonskraftseiere bare ta på dere hatten som kraftverkseiere og si: «Vi har nok til alle!»

Lykke til med jobben dere bør ta!

