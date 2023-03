Vi krever svar nå, Vestre

I disse dager er det bonusfest i en rekke norske selskaper der staten – altså vi – er majoritetseier eller eneeier. Som valgt og betrodd til å styre landets næringsliv forventer vi at du, næringsminister Jan Christian Vestre, har nødvendig innsikt og kan og vil gi oss et godt og sannferdig svar.

Det gjelder følgende vitale spørsmål for vårt demokrati: Hva er begrunnelsen for at nevnte selskaper gir sine ledere og andre ansatte et tillegg til årslønna, en såkalt bonus, på opptil flere titalls tusen kroner?

Tore Inge Remme, pensjonist med levelig pensjon og nøysomhet som viktig verdi. (Privat)

Her hører det med at de som får slike tillegg ved årets utgang har veldig god årslønn – helt opp mot 19 millioner kroner. Hvorfor trenger de da slike tillegg? Eller om de ikke trenger det – hvorfor får de det? Har de gjort noe ekstraordinært som har gitt landet store inntekter fra den virksomheten de jobber i? Hva er i tilfelle dette ekstraordinære?

Alt jeg har hørt og lest om dette tyder på at de, akkurat som folk flest i virksomheter flest, bare har gjort jobben sin. Den de er ansatt for å gjøre. Det betyr at jeg venter å få et svar som står seg mot erfaringen til folk flest som er i jobb og også gjør den jobben de er ansatt for å gjøre.

Mange av disse har så lav årslønn at den ikke er til å leve av, men de får ikke noe tillegg selv om det er åpenbart at de kunne trenge det sterkt i disse tider. De er henvist til å gå med lua i hånden til landets veldedige organisasjoner. Like fullt gjør de jobben sin til beste for virksomheten og landet.

Sentralt i spørsmålet mitt står tanken om at vi lever i et demokrati der det skal råde likeverd, rettferdighet og tillit.

Svaret må også stå seg mot folk flest med levelige lønninger, men som ikke får noe tillegg i lønna etter å ha gjort jobben sin – selv om de måtte finne seg i reallønnsnedgang i året som gikk. Og det må stå seg mot den økonomiske akterutseilas minstepensjonister og sosialklienter har måttet tåle.

Sentralt i spørsmålet mitt om begrunnelse for de omtalte bonuser står tanken om at vi lever i et demokrati der det skal råde likeverd, rettferdighet og tillit. Nå ser det ut til at landets myndigheter gir noen få mektige samfunnsborgere fritt fram til å undergrave disse verdiene.

Det gir ett spørsmål til: Er det tilsiktet, eller er våre politisk tillitsvalgte av ukjent årsak maktesløse og styringsløse i denne saken?

[ NHO-direktør: Norsk eierskap styrker den norske modellen ]

[ Dagsavisen mener: Nå er det vanlige arbeidstakeres tur ]