Maridalsveien 128: De har ventet i sju år, de venter fortsatt

Etter sju år har beboerne i Maridalsveien 128 fortsatt ikke fått en tilfredsstillende løsning på sin bosituasjon fra byrådet i Oslo. Det til tross for bystyrets klare bestillinger. I september 2021 ble byrådet instruert til å tilby en pilotordning innen leie til eie for beboerne under byrådets arbeid med å utvikle en tredje boligsektor.

Hva leverte byrådet? Et tilbud til beboerne som er så dyrt at de ikke har råd til det. Det er til og med en løsning som er dyrere enn den leia de i dag betaler til en av de største eiendomsspekulantene i Oslo.

Morten Edvardsen Morten Edvardsen er gruppeleder i Oslo Senterpartis bystyregruppe. (Privat)

På grunn av byrådets sendrektighet har beboerne måttet leve i usikkerhet, de har gått glipp av en stor boligprisvekst, betalt dyr husleie og måttet kjempe en beintøff kamp mot et byråd som har vært mer opptatt av å finne feil enn å finne løsninger.

Det går på helsa løs å leve i usikkerhet om egen boligsituasjon. Og det er flaut at det er et rødgrønt byråd som har skylda. Jeg vil si takk til Dag, Kjerstin, Henrik og de andre beboerne som har holdt ut, og til resten av opposisjonen for at vi står sammen.

Senterpartiet har trodd på byrådspartienes visjoner for en tredje boligsektor, for å gjenreise den sosiale boligpolitikken, og etablere nye veier inn til egen bolig. Derfor har vi også hatt forventninger til at byrådet ville finne løsning, særlig i en sak der årsaken til at beboerne står i denne situasjonen er at byrådet så til de grader har trenert ved hver korsvei.

Da vi fikk fasiten på byrådets forslag for leie til eie for disse beboerne, forsvant håpet om at de faktisk vil ha en ny boligpolitikk som dugg for sola. Vi hadde forventet at byrådet ville legge fram en løsning som var nettopp en tredje boligsektor, en løsning som ikke bare er på kommersielle vilkår.

Det er en sektor vi allerede har.

Det går på helsa løs å leve i usikkerhet om egen boligsituasjon. Og det er flaut at det er et rødgrønt byråd som har skylda.

Vi hadde forventet en politisk vilje og kreativitet for å oppfylle bystyrets vedtak og finne en løsning for beboerne.

Sp mener også at byrådet feilaktig skyver EØS-avtalens store vokter ESA foran seg når de hevder de ikke kan lage en pilotordning for beboerne uten at det bryter med likebehandlingsbestemmelsen. Men ESA blander seg ikke inn i smådetaljer i den sosiale boligpolitikken i en middels stor europeisk by.

Uttalelsen fra ESA til Oslo kommune sier ikke at kommunen ikke kan utvikle en sosial boligpolitikk, og bryr seg i liten grad om hvordan vi kategoriserer hvem som kvalifiserer til hvilke ordninger i den sosiale boligpolitikken.

Med mindre byrådet selv eksplisitt vurderer at beboerne i Maridalsveien 128 åpenbart er feil gruppe til å ta del i en pilot for leie til eie i en tredje boligsektor, legger ikke ESA seg opp i det.

Så derfor mener Senterpartiet at SV, Ap og MDG selv må ta ansvar for at deres lovnader om en sosial boligpolitikk har floppet i dette tilfellet. Og at beboerne står igjen som taperne.

[ For femte gang vedtok bystyret at byrådet skal finne en løsning for de resterende beboerne i Maridalsveien 128 ]

[ Obos: Vanlige boligeiere kan få skattesmell på 40.000 kroner ]