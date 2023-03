Høyres farlige skolemyte

Da Erna Solberg i Politisk kvarter på NRK fra Høyres landsmøte (fredag 24. mars) ble spurt om skole, sa hun ordrett: «Vi vet en del gjennom skoleforskningen. Vi vet også at en god lærer i klasserommet er en av de tingene som utjevner sosiale forskjeller best».

Høyre-lederen forteller en farlig myte. Herved beslaglegger jeg den. Hun får ikke lov å ta den med seg i håndvesken videre inn i valgkampen.

Fortellingen er farlig, på minst to måter. For det første er den usann. Ideen om at den offentlige skolen kan og skal utjevne sosiale og økonomiske forskjeller, har sitt skjøre rotfeste i solskinnshistorier om vanskeligstilte enkeltpersoner, som trass i at de vokste opp i fattige hjem, med foreldre uten utdanning eller akademiske verdier, lyktes i den teoritunge skolen og seilte opp som en Askeladd, gjorde sin klassereise og ble lege eller advokat.

Men det endrer ikke på de sosiale og økonomiske skillene i samfunnet.

Sannheten er, så elementær som den høres ut, at sosial og økonomisk utjevningspolitikk utjevner sosiale og økonomiske forskjeller. Der er Høyre dårlige. Så de prøver i stedet å velte ansvaret over på skolen og lærerne. Sånn har Høyre holdt på i over 20 år. La oss ta dem på det! For dette stemmer ikke.

Den andre måten Erna Solbergs skolefortelling er farlig på, ja direkte skadelig, er denne: Hun snakker faktisk ned lærerne, hvilket er like negativt for kvaliteten i skolen som det er negativt for kronekursen at politikere snakker ned norsk økonomi i krisetider.

Det siste har Høyre forstått. Ikke det første.

Begge deler handler om tillit. Implikaturen i det Solberg sa på politisk kvarter, er nemlig at dersom læreren ikke klarer å utjevne store forskjeller i klasserommet, så er ikke læreren god. Slik retorikk er egnet til å så og forsterke ringeakt mot lærerstanden i befolkningen, og er dermed ødeleggende for skolen.

Slik bidrar Solberg – i den grad folk lytter til undertonen hennes – til å frata oss lærere våre viktigste verktøy: Autoriteten vår og tilliten til oss fra elever og foreldre, som vi er helt avhengige av. Det er utrolig dumt at ledene politikere holder på slik.

Norske lærere er generelt gode. Vi er høyt kvalifiserte og dyktige. Vi vil våre elever vel, og vi står på hver dag for dem. Det er ikke oss det skorter på.

De tingene som utjevner sosiale forskjeller best, er boligpolitikk, velferdspolitikk og arbeidslivspolitikk. Skolen kan være en del av pakken i kraft av at vi har en sterk fellesskole som er gratis og for alle.

Skal skolen bidra bedre til å utjevne sosiale forskjeller, handler det om at politikerne må tilføre skolen mer penger til alt som skolen driver med: Læremidler, lokaler og fasiliteter, ekskursjoner, turer og fellesskapsopplevelser og større voksentetthet med flere lærere, helsesykepleiere og andre støttefunksjoner.

Det vet Høyre, egentlig. Problemet, som Høyre også vet, er at for å få det til, må vi ta inn rikdom i form av skatter og avgifter fra dem som har mye, og overføre til fellesskapet. Det vil ikke Høyre. Derfor kjører de hardt på sin farlige skolemyte. Den er nå avslørt.

