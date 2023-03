I Norge er nattarbeid strengt regulert. Hovedregelen er at nattarbeid ikke er lov i arbeidslivet vårt. Dessverre gjelder ikke det for en gruppe på mange hundretusener av butikkarbeidere. De opplever at kjedene tvinger fram stadig lengre åpningstider.

Konsekvensene av at en matbutikk skal holde åpent til klokka 03.00 på natten for å selge frossenpizza, må arbeidstakerne betale for. Prislappen er for høy, folk bør heller få friheten til å sove om nettene.

Henrik Drivenes er leder av HK Ung. (Privat)

Det er viktig at Arbeiderpartiets arbeids- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen, nå har satt i gang et arbeid som skal se på hvordan man kan styrke arbeidstakeres rettigheter til vern mot nattarbeid. Det er et sjumilssteg i riktig retning for å sikre mer frihet til svært mange arbeidstakere.

Det henger ikke på greip at butikkansatte er unntatt fra bestemmelsene om nattarbeid. Ikke er det essensielt for driften til butikkene, ei heller er det viktig for samfunnet å kunne handle dagligvarer midt på natten. For konsekvensene av nattarbeid er for store, og de bæres av de ansatte.

En rekke studier, blant annet gjennomført av WHO, har funnet at nattarbeid på lang sikt kan gi høyere risiko for kroniske sykdommer og tilstander som høyt blodtrykk, diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, psykiske plager og sannsynligvis kreft.

De helsemessige og sosiale konsekvensene av nattarbeid er så åpenbare at det skal være veldig gode grunner for at vi arbeidstakere skal utsettes for det. Titusenvis av butikkansatte utsettes for slikt nattarbeid hver uke.

Ingen langhelg har en verdi for den som må sove gjennom den. Ingen bonus har en verdi for den som ble alvorlig syk.

I mange av tariffavtalene våre har fagbevegelsen kjempet fram at det skal koste mye for bedriften å sette opp arbeidstid på natten, som er definert til å være mellom kl. 21.00 og 06.00. Ikke fordi vi vil tjene mye penger, heller fordi vi vil gjøre det for dyrt for sjefene å pålegge nattarbeid.

Å innføre retten til fri om natten for arbeidstakere, vil være et stort steg i riktig retning for å bedre rettighetene til vanlige folk i fellesskapet vårt. Vi er mange i arbeiderbevegelsen som har sett hvor slitne og nedbrutte kamerater blir av å ha flere stengevakter på rad i uken. Man blir utslitt og utmattet. Det er simpelthen ikke verdt tilleggene.

Ingen langhelg har en verdi for den som må sove gjennom den. Ingen bonus har en verdi for den som ble alvorlig syk av mangelen på rettigheter til fri om natten. Ingen nattillegg har en verdi for den utmattede.

Friheten til å sove er uvurderlig, og det bør være konklusjonen til utvalget.

