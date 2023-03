Thorium: Norges nøkkel til en bærekraftig framtid

Thorium er et radioaktivt grunnstoff som finnes i store mengder i jordskorpen, med et betydelig potensial for å transformere energisektoren og bane vei for en mer bærekraftig fremtid.

Da er det beklagelig at den politiske interessen for thorium nærmest er fraværende

FNs klimapanel sier vi har enda dårligere tid enn vi trodde – utslippene må kraftig ned de neste sju årene. Thorium er en alternativ energikilde til uran i kjernekraftverk som kan revolusjonere måten vi produserer energi på.

Moderne kjernekraft har flere fordeler sammenlignet med andre energikilder, fordi den produserer strøm med nesten null CO₂-utslipp og bruker minimalt med areal. Små anlegg kan plasseres der strømbehovet er størst, og dermed unngå behovet for nye, arealkrevende kraftlinjer.

Sammenlignet med uran, har thorium flere fordeler som brensel i et kjernekraftanlegg. Først og fremst har thorium en høyere energitetthet enn uran, noe som innebærer at det kreves mindre materiale for å produsere samme mengde energi. Dette gjør thorium til en mer effektiv og kostnadseffektiv ressurs, i tillegg til at det er lettere tilgjengelig enn uran.

I et sikkerhetsperspektiv er thorium også bedre enn uran. Ifølge Øivind Berg, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk i Halden, gir thorium-reaktorer mindre mengder radioaktivt avfall sammenlignet med uran.

For Norges del, med rikelig tilgang på thoriumressurser og en lang tradisjon for forskning og utvikling innen energisektoren, vil investeringer i kunnskap og atomkraftverk basert på thoriumteknologi kunne bidra til en bærekraftig energifremtid og styrke energiuavhengigheten. Norge kan bli en sentral aktør innen forskning og utvikling av thoriumbaserte løsninger, og norsk teknologi og kompetanse vil enda mer etterspurt i det globale markedet.

Ved å samarbeide med våre europeiske naboer vil Norge dra nytte av et bredere spekter av ressurser, kompetanse og finansieringsmuligheter. Dette vil gi en kraftig stimulans til norsk forskning og innovasjon innen thoriumteknologi, samtidig som det åpner døren for nye kommersielle muligheter og eksportmarkeder.

Samarbeidet med institusjoner som EURATOM, Joint Research Centre (JRC), og ulike universiteter involvert i kjerneenergi og thoriumforskning vil være avgjørende for å nå disse målene.

En slik felles innsats vil gjøre Norge til et attraktivt sted for internasjonale investeringer og talenter, samt posisjonere landet som en ledende aktør i utviklingen av bærekraftige energiløsninger.

