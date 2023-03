Flyktninger: Riv ned festning Europa

14, 64, 1.377, 8.400. Vet du hva disse tallene representerer?

Den 9. mars mistet 14 mennesker livet utenfor Tunisia. I februar mistet 64 mennesker livet i et båtforlis utenfor Italia. I løpet av 2022 var det 1.377 mennesker som mistet livet eller ble meldt savnet idet de forsøkte å krysse Middelhavet. Siden 2019 har 8.400 mennesker druknet i forsøket på å ta seg til Europa.

Det var 8.400 menneskeliv, 8.400 mennesker med håp og drømmer. I media omtales de som migranter, et nøytralt ord om mennesker som flytter. Disse «migrantene» var flyktninger, mennesker som måtte flykte i et håp om å redde sitt eget liv.

Men de var først og fremst mennesker.

Etter båtforliset utenfor Italia kunne vi lese om at førstehjelpsteamet møtte en 12 år gammel gutt som hadde mistet hele familien sin, og om to tvillingbabyer som ble funnet på havets bunn bare noen meter fra land.

Hvorfor utløser ikke dette enorme reaksjoner? Hva er grunnen til at det ikke skaper store nyhetsoppslag – med krav om handling? Hva er grunnen til at media bevisst velger å redusere disse til «migranter»?

Vi vet at det nærmest daglig skjer grove menneskerettighetsbrudd i Middelhavet.

Det er fortsatt en krise i Middelhavet selv om Europa for lengst har lukket øynene. Middelhavet er og forblir fortsatt en massegrav.

Greske myndigheter bedriver ulovlige pushbacks – der flyktninger tvinges tilbake over grensene – og EU har gjentatte ganger dekket over det. Over 38.000 mennesker er blitt utsatt for denne ulovlige praksisen de siste tre årene.

Menneskerettighetsbruddene ser ikke forskjell på barn og voksne.

Norge betaler store summer for at EU skal bedrive grensekontroll av vår felles europeiske grense. Vi vet at barn blir utsatt for grove overgrep også ved disse grensene.

En ny rapport fra Redd Barna har avdekket at barn og ungdommer opplever at voksne som skulle beskytte eller hjelpe dem, i stedet har trakassert, dehumanisert, slått og forgrepet seg seksuelt på dem. Barna er blitt avkledd, tvunget til å stå nakne i kulden, blitt slått med stokker og brukt elektrosjokkvåpen på.

At flyktninger drukner i Middelhavet er ikke noe nytt, det har skjedd i over 20 år. Forskjellen er at dette nå er blitt ren, systematisk vold. Det er blitt slått fast at såkalte pushbacks ikke er isolerte hendelser, men et rutinemessig verktøy som EU dekker over. Volden mot flyktningene er i seg selv en humanitær krise.

At flyktninger i Europa utsettes for grov vold, er resultat av en villet politikk av Norge og Europa. Da må vi spørre: Godtar vi vold som et virkemiddel for å fordrive flyktninger fra Europa?

Hadde overskriften «Over 100 nordmenn mistet livet utenfor Lesvos i båtforlis» fanget folks empati? Folks oppmerksomhet? Er det det som må til? Hadde norske og europeiske myndigheter reagert hvis det sto «10 engelske barn og voksne ble etterlatt i livflåter i Middelhavet med hendene bundet sammen av gresk kystvakt»?

Den europeiske flyktningpolitikken er rasistisk. Det er på tide å rive ned festning Europa!

