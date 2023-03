Israel: FNs spesialrapportør og fakta

Det er nesten pinlig å lese det åpne brevet fra FNs spesialrapportør til utenriksminister Anniken Huitfeldt i Dagsavisen 20. mars. Pinlig fordi det er fullt av feil og udokumenterte påstander. Hun røper selv sin agenda, nemlig «å fokusere på det palestinske folkets rett til selvbestemmelse». Hvorfor ikke fokusere på fakta i konflikten, eller er ikke fakta så viktige?

Francesca Albanese sier i brevet at Oslo-avtalenes hensikt var at «israelere og palestinere skulle kunne leve trygt i to selvstendige stater». Det er feil. Tostatsløsning er ikke nevnt i Oslo-avtalene. Hun sier også at «Oslo-avtalene gir inntrykk av at de er signert av to likeverdige parter».

Reidar Holtet, Drammen. (Privat)

Hva har det med saken å gjøre? Avtalene er undertegnet på fritt grunnlag av begge parter, altså er de enige om innhold og fakta i avtalene. Avtalene er internasjonalt anerkjent, med blant andre Norge som vitne, og gir palestinerne rett til selvbestemmelse i område A.

Israel har gang på gang invitert til forhandlinger med robuste tilbud om land for fred for å få slutt på konflikten, men palestinerne har konsekvent sagt nei med den begrunnelse at Israel som jødisk nasjonalstat er uakseptabel for araberne. De forlanger at Israel slettes av kartet og palestinerne gis råderett over hele området – «fra elven til havet» – altså inkludert hele dagens Israel.

Oslo-avtalene forutsetter at palestinerne skulle avstå fra terrorhandlinger, men de har sabotert dette punktet med et utall terrorhandlinger mot den israelske sivilbefolkningen.

Så til noen påståtte ulovligheter: Albanese hevder at bosettingene i område C på Vestbredden er ulovlige. Hvilken lov er det brudd på? Har ikke jøder lov å bygge hus i det området som palestinerne har undertegnet på at Israel har full jurisdiksjon over?

Oslo-avtalene er undertegnet på fritt grunnlag av begge parter, altså er de enige om innhold og fakta i avtalene.

Videre påstår hun at Israels okkupasjon er ulovlig. Hvilken lov er det brudd på? Ingen! Hennes henvisning til at den «anses som ulovlig av eksperter og FN-talspersoner» er selvsagt uten relevans. Det er ikke slik synsing som danner folkerett, men traktater mellom stater. Er det snart mulig å få dokumentert hva som måtte være ulovlig med Israels okkupasjon av Vestbredden?

Slik kunne jeg fortsette å peke på den pinlige useriøsiteten hele veien i det åpne brevet fra FNs spesialrapportør, men plassen tillater neppe det.

Det er ikke bare pinlig, men ganske ironisk, når Albanese sier følgende: «Opprettholdelse av folkeretten krever at stater på nytt må se på sitt forhold til Israel, så lenge landet forblir en okkupasjonsmakt».

Ja, det er på tide å begynne å håndheve faktisk folkerett og ikke det noen udokumentert «anser» for å være det. Her blir det interessant å se hva utenriksministeren svarer.

[ Dagsavisen mener: Håp i israelsk uro ]

[ Stor uro: – Palestinske myndigheter risikerer å kollapse ]