Regjeringen gjør det vanskeligere for unge å få jobb

Stortinget har vedtatt Ap-regjeringens forslag om betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april.

Konsekvensene merkes mest der aktiviteten er størst, og det er i Oslo-regionen. De nye reglene fører til større knapphet på dyktige fagfolk, særlig innen byggebransjen.

For kommunen, næringslivet og private som trenger håndverkere, gir vedtaket høyere kostnader, lavere fleksibilitet og flere forsinkelser.

For unge uten sterk CV, blir døren inn til arbeidslivet trangere.

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves nå, med få unntak. Samtidig innføres det forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Dette er ikke bare dårlig politikk. Det er også dårlig gjort.

Innstrammingene vil få store konsekvenser for bedriftene som leier inn arbeidskraft og det blir vanskeligere å få tak i nødvendig arbeidskraft til midlertidige behov. Det betyr at det også blir vanskeligere for mange uten erfaring eller med hull i CV-en å få seg jobb. Det som skjer er at regjeringen forbyr en bransje som gir folk en ny sjanse. Når ble det en hovedsak for Arbeiderpartiet?

Hvor viktige bemanningsforetak er for å få jobben gjort er grovt underkommunisert, samtidig som venstresiden har vært flinke til å produsere myter om uakseptable forhold i bransjen. Paradoksalt nok tyr AP-byrådet i Bergen til et bemanningsbyrå foran valget til høsten. De leier inn 99 personer til å telle forhåndsstemmer slik at kommunens egne ansatte slipper å gå fra andre, viktige oppgaver i perioden.

NHO og Høyre mener at innstrammingene er mangelfullt utredet. Ni av ti arbeidstakere er fast ansatt, og innleieandelen i Norge har samlet sett vært stabilt lav over tid. Konsekvensen er at flere tusen ansatte i bemanningsbransjen nå risikerer å miste jobben. De fleste av dem bor i Oslo-området.

For flinke folk som har valgt å satse på Norge, kjøpt bolig og brakt ektefeller og barn til landet, er Stortingets vedtak brutalt. Bemanningsbransjen har gitt dem fast og sikkert arbeid.

Arbeidsmarkedet fremover får mindre plass til generalister. Det blir mindre rom for ungdom uten CV, eller arbeidsomme folk med hull i sin.

Mindre fleksibilitet i bemanningen øker den økonomiske risikoen for bedriftene i byggebransjen, men markedet vil fordele de negative konsekvensene på flere: Kun de beste får fast jobb.

Lønnen kan bli lavere når bedriften må bemanne etter toppene, og ikke etter det reelle behovet som varierer i takt med konjunkturer og oppdragsmengde. Flere må være forberedt på mer overtid, med de ulempene dette kan få for familieliv og arbeidssikkerhet. Kapasiteten i markedet synker – og prisene på bygg øker.

Ingen trenger en slik løsning. Aller minst Oslo.

