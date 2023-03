Vi må kunne telle til 85

Det kan virke som om enkelte tillitsvalgte i Arbeiderpartiet ikke kan telle til 85. For når man snakker om at Arbeiderpartiet bør kaste Senterpartiet ut av regjeringen, kan de umulig ha talt opp hvor mange representanter som trengs for å få flertall på Stortinget.

Uansett om Arbeiderpartiet skal regjere alene eller sammen med SV, vil man være avhengig av Senterpartiet. Og det hører jo med til historien at helt siden 1981 har venstresiden vært avhengig av Senterpartiet for å få flertall.

Trond Jensrud, tidligere stortingsrepresentant (Ap). (Privat)

Jeg er helt enig med dem som sier at det ville vært bedre om SV var med i regjeringen, men slik ble det ikke høsten 2021. Og nå ser SV seg trolig ikke tjent med å gå inn. Senterpartiet vil selvsagt ikke finne seg i å bli kastet ut, for å bli støtteparti til en Ap- eller Ap/SV-regjering.

Derfor er disse diskusjonene lite konstruktive. Og ærlig talt, så skjønner jeg ikke hvorfor man er misfornøyd med regjeringen, hvis man ønsker Arbeiderparti-politikk.

Jeg mener statsminister Jonas Gahr Støres regjering fører en langt mer sosialdemokratisk og radikal politikk enn tidligere Ap-regjeringer. Skattepolitikken er svært omfordelende, privatiseringsiveren er lagt bort, arbeidstakernes rettigheter prioriteres og Høyre-regjeringens smålige kutt i velferden er reversert.

Regjeringen har tatt et oppgjør med innleie- og vikarbruken i offentlig sektor. Den har styrket retten til hele, faste stillinger. Fjernet den generelle adgangen til midlertidig ansettelse, som en samlet fagbevegelse var mot da Høyre-regjeringen innførte den. Den har lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og styrket arbeidstilsynet.

Med krig i Europa, stigende renter og økte priser, er det ingen tvil om at mange opplever at de har mindre å rutte med enn tidligere.

Men det er jo nettopp i en slik situasjon at det er viktig at vi har en regjering som senker barnehageprisene, innfører gratis kjernetid i SFO for første- og andreklassinger, dobler fagforeningsfradraget, innfører pensjon fra første krone og senker skattene for inntekter under 750.000 kroner.

