Svikter de svakeste kvinnene

Hvis du opplever vold, og samtidig sliter med et aktivt rusproblem, er du ikke garantert hjelp slik situasjonen er i Norge i dag. Den gruppen som oftest opplever å bli avvist av krisesentrene, er kvinner med rusavhengighet.

Vi kan ikke godta at de svakeste i samfunnet blir møtt av lukkede dører når de befinner seg i en krise. Krisesenteret skal være for alle, uavhengig av hvor komplisert situasjonen din er.

Kristoffer Robin Haug, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i MDG. (Hans Dalane-Hval)

I juni 2021 ble det vedtatt at kvinner i aktiv rus har rett til vern mot vold, på lik linje med andre kvinner. Stortinget bestemte at personer i aktiv rus må sikres tilgang til et krisesentertilbud med ansatte som har tverrfaglig kompetanse på rus og vold – enten på eksisterende krisesenter eller gjennom selvstendige tilbud.

To år senere har vi gått fra å ha åtte til tolv sentre som rusavhengige kan stole på, mens majoriteten fortsatt kan avvise kvinner i en desperat situasjon.

For å sikre et tilbud til alle, må regjeringen gi mer penger til kommunene slik at disse selv kan tilrettelegge sentrene, eventuelt ordne egne egnede lokaler og sørge for bemanning med tilstrekkelig kompetanse. Sentrene må kunne ta vare på brukere i aktiv rus, og samtidig skjerme de resterende brukerne fra disse ved behov.

Slik situasjonen er nå, hvor regjeringen sultefôrer kommunene, har ikke kommunene midler til å tilpasse krisesentrene på en god nok måte. I dag vil hvor du bor, og din kommunes økonomi, være avgjørende for om du får hjelp når du er på ditt mest sårbare. Det er ikke godt nok.

Til høsten skal krisesenterloven revideres, og regjeringen legger fram sin opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Da bør de følge opp stortingsvedtaket om at alle skal få hjelp, også de som sliter med rusavhengighet.

Men det viktigste er å sørge for at krisesentrene har nok midler til å få det til i praksis. Mangel på tilstrekkelige midler er også grunnen til at krisesentrene sliter med å få på plass et tilstrekkelig tilbud til menn.

MDG vil øke det økonomiske handlingsrommet til kommunene. Vi vil gi kommunene 1,3 milliarder mer i frie midler, slik at de kan løse de oppgavene de har fått. Når kommunene ikke får nok penger, er det gjerne de svakeste i samfunnet som rammes hardest.

Vi støtter SVs representantforslag, men mener at problemet ikke kan løses uten at de økonomiske rammene er på plass. Vi må kartlegge hvor mye midler som trengs for at kommunene skal kunne gi disse kvinnene et tilbud de kan stole på, og som ikke ekskluderer.

Alle kvinner har rett til å bli møtt med kunnskap, forståelse og trygghet i en krisesituasjon. Nå må vi sørge for at dette også skjer i praksis.

