Nav-direktøren: Sikkerhetsnettet fungerer

I Dagsavisen 21. mars hevder Shila Khayrollahzadeh at velferdsstatens sikkerhetsnett ikke fungerer og at de som strever nå får mindre hjelp enn tidligere. Det stemmer ikke.

Khayrollahzadeh hevder at Navs nye veileder om sosialhjelp fører til at kommunene utbetaler et minimum, neglisjerer individuelle vurderinger og krever mye dokumentasjon.

Det motsatte er tilfelle. I den nye veilederen vår presiserer vi at alle som søker hjelp har krav på en individuell vurdering. Det er kommunene som utbetaler sosialhjelp. De statlige satsene for stønaden er kun veiledende, og kan ikke erstatte den individuelle vurderingen.

I veilederen slår vi tydelig fast at det nå er svært viktig å følge med på prisnivået og se på utgiftene til dem som søker hjelp. Vi sier i klartekst at det er viktig at Nav-kontoret har tillit til opplysningene som legges fram, og legger større vekt på å hjelpe enn å kontrollere.

Det er alvorlig at så mange nå stiller seg i matkø for å få hjelp.

Khayrollahzadeh hevder at Navs ansatte følger mennesker til organisasjonenes matkøer i stedet for å hjelpe. Det stemmer at Fafo har dokumentert at Nav-ansatte har fulgt personer til matkøene. Vi vet ikke hvor ofte det har skjedd og hva som er bakgrunnen. Fafo-rapporten gir ikke grunnlag for å hevde at de som har blitt fulgt til matkøene ikke har fått det de har krav på hos Nav.

Men jeg sa det da Fafo-rapporten ble lagt fram, og jeg gjentar det her: Velferdsstatens sikkerhetsnett er et offentlig ansvar. Det er alvorlig at så mange nå stiller seg i matkø for å få hjelp. I den nye veilederen slår vi tydelig fast at Nav ikke har anledning til å henvise personer til frivillige organisasjoner som et alternativ til økonomisk sosialhjelp.

Det er nå flere enn før som søker hjelp – og som får hjelp – hos Nav. Jeg tror et flertall av dem opplever at de blir møtt på en god måte og får hjelpen de trenger. Men vi har også hørt om mennesker som har opplevd at møtet med Nav har gjort en krevende livssituasjon mer krevende.

Både Navs ansatte og jeg tar dette på det største alvor. Vi ønsker å bli bedre og vi tar grep for å bli det. Derfor har vi laget den nye veilederen som hjelper våre ansatte til å gi enda bedre hjelp.

Så velferdsstatens sikkerhetsnett fungerer. Og vi har tatt grep for at det skal fungere enda bedre for enda flere i en krevende tid.

