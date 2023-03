La oss samarbeide

I Dagsavisen 22. mars henleder generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, og leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, oppmerksomheten mot tobakksindustrien, som de mener er en trussel mot miljø og folkehelse, og burde ta regningen for flere tiltak.

Stenstadvold Ross og Gulowsen trenger for det første ikke å bekymre seg for at tobakksindustrien ikke betaler. Vi utgjør et betydelig bidrag til offentlige finanser og betaler vår skatt med glede. I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen beregnet 7,45 milliarder i bidrag fra avgift på tobakksvarer. Det er penger som blant annet bidrar til å finansiere Kreftforeningen og Naturvernforbundets viktige arbeid.

Innholdet i kronikken deres avslører imidlertid at fiendebildet som Stenstadvold Ross og Gulowsen tegner er unødvendig. Vi deler nemlig både Naturvernforbundets engasjement for å begrense avskoging, klimautslipp og forsøpling, og vi deler Kreftforeningens ønske om å begrense skadene knyttet til røyking.

I PMI er vi stolte av at bærekraft er en sentral del av måten vi gjør business på. PMI har for eksempel programmer for jordbrukspraksis som fremmer sunne avlinger og biologisk mangfold. Vi driver aktivt sporbarhetsarbeid for å sikre at tobakken vi kjøper ikke kommer fra områder med risiko for avskoging av beskyttet skog. Vi analyserer risiko knyttet til våre leverandørers bruk av land og vann. Og over hele verden deltar vi i ryddeaksjoner og samarbeider vi med miljøorganisasjoner for å begrense forsøpling. I fjor mottok PMI for tredje året på rad «trippel-A»-score for bærekraftsledelse av den internasjonale non-profit organisasjon CDP. Av over 18.000 selskaper ble kun 12, deriblant PMI, klassifisert som et ledende selskap på tvers av alle miljøkategorier.

«Forurenser betaler»-prinsippet er også det sentrale poenget i EUs direktiv om plastprodukter, og videreutviklingen av produsentansvarsordningene (der også tobakksprodukter er omfattet) som regjeringen arbeider med.

Det viktigste arbeidet vi gjør, fordi vi det er der vi kan utgjøre den aller største forskjellen, er imidlertid å få voksne røykere som ikke klarer eller vil slutte, til å bytte ut sigarettene med mindre skadelige alternativer. Vi bruker enhver anledning til å snakke om folkehelsepotensialet i å bytte ut de livsfarlige sigarettene med røykfrie produkter.

Tallenes tale viser også at vi mener alvor med dette. For bare seks år siden utgjorde PMIs globale nettoinntekter fra mindre skadelige produkter cirka 2 prosent. I fjor utgjorde den røykfrie andelen av våre inntekter godt over 30 prosent, og vår målsetning er at den røykfrie andelen skal være mer enn 50 prosent i 2025.

Tenk så mye vi kunne fått til sammen om Kreftforeningen så potensialet i å samarbeide med oss om dette, fremfor å tviholde på et fiendebilde som ikke stemmer.

