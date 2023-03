Et system for ikke å få barn?

Vi er nødt til å spørre: Er norsk småbarnspolitikk et system som skal hindre familier i å få barn – i alle fall ikke mer enn ett?

Når barn er rundt ett år gamle, er det slutt på foreldrepengene. Men barn har først rett på barnehageplass i august det året, eventuelt året de fyller to, om barnet er født i desember.

Julianne Ferskaug er bystyremedlem for Venstre i Oslo. (Line Owren)

Når familier da står uten barnehageplass og uten foreldrepenger, ser de fleste seg nødt til å ta ut kontantstøtte for å være hjemme med barnet fram til de får barnehageplass.

Den litt uforutsette konsekvensen som kan oppstå for barnefamiliene, er når de blir gravide på nytt mens de venter på barnehageplass. Å være tvunget til å ta ut kontantstøtte fordi man ikke får barnehageplass, regnes nemlig ikke som inntektsgivende arbeid, og gir ikke rett til foreldrepenger når barn nummer to blir født.

Grunde Almeland er leder (V) av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. (Oda Scheel, Venstre)

Det er det slike familier blir møtt med hos Nav.

Dagens ordning gir en dobbel straff til de som får barn på feil tid av året og ønsker seg et barn nummer to tett på det første. Først får de ikke barnehageplass, deretter mister de retten til foreldrepenger.

Slik som systemet er bygd opp, er det ikke rart at fødselstallene går ned, og at færre og færre får mer enn ett barn.

Regelverket må bli likere og mer rettferdig. Derfor har Venstre foreslått rett på barnehageplass med en gang retten til foreldrepengene går ut, uansett barnets alder. Det er fordi man bør kunne få barnehageplass når man trenger det, ikke når det passer for kommunen.

Frem til det er flertall for dette, må regelverket for foreldrepenger endres, slik at foreldre som tvinges ut i kontantstøtte grunnet mangel på barnehageplass ikke mister retten til foreldrepenger hvis de får et barn nummer to.

Kun da får vi en forutsigbar og rettferdig behandling av barnefamilier.

