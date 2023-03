Matsvinn: Slutt å kaste penger!

I 2020 kastet vi over 400.000 tonn mat i Norge. Dette utgjorde et tap på omtrent 20 milliarder kroner. Det er bokstavelig talt penger rett i søpla.

I en tid hvor matvareprisene øker, virker det absurd at spiselig mat kastes. Forhindring av matsvinn er ikke bare et økonomisk problem. Det er også problematisk for klimaet.

Inger Anne Krokeide, Framtiden i våre Hender Oslo Studentlag. (Privat)

Globalt utgjør matsvinn 8–10 prosent av verdens klimagassutslipp. Reduksjon av matsvinn er et av de billigste og mest effektive klimatiltakene, ifølge rapporten Klimakur 2030 fra Miljødirektoratet.

Så hva kan gjøres? I Oslo har flere restauranter kommet med løsninger. Gourmetrestauranten Rest lager kulinariske opplevelser av overskuddsmat. Det samme gjør KUTT Gourmet på Blindern, til litt mer studentvennlige priser. Initiativene viser at det er fullt mulig å lage deilig mat av noe som ellers ville blitt kastet.

Blant politikerne i Oslo er både partiene Høyre og MDG enige om at matsvinnet skal halveres innen 2030 blant kommunens virksomheter. Likevel står det ingen konkrete forslag til hvordan dette skal oppnås.

De har noe å lære av virksomheter som Rest og KUTT Gourmet. Vi krever at alle Oslos partier kommer med konkrete forslag i valgkampen om hvordan målet om å halvere matsvinnet skal nås.

