Hjelp, ikke straff til folk som sliter med rus

Da Stortinget sa nei til en nasjonal rusreform, gikk vi i gang for å få til en pilot i Oslo. Målet er å gi folk hjelp og helsetjenester, ikke straff. Da Oslopolitiet sa nei til pilotprosjektet, sendte jeg omgående en søknad til justisministeren.

I denne viktige saken har vi et stort flertall i bystyret i ryggen. Det er jeg glad for. Vi ønsker en rusreform for avkriminalisering av mindre mengder narkotika til egen bruk, og helsehjelp for dem som sliter med rus.

Usman Mushtaq (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Hassan Nawaz (H) og Julianne Ferskaug (V) prøver i Dagsavisen 17. mars å så tvil om byrådets intensjon i oppfølgingen av en lokal rusreform i Oslo. Det får meg først og fremst til å tenke at valgkampen er i gang, for beskyldningene er fullstendig grunnløse.

Bystyret har gjort en rekke vedtak om ruspolitikk og rusreform, og byrådet har lojalt fulgt opp alle vedtakene. I søknaden til departementet, står det tydelig at kjernen i pilotprosjektet er å en ordning med lett tilgang til hjelp, utenfor straffesporet. Vi mente pilotprosjektet kunne gjennomføres innenfor dagens lovverk. Senterpartiets justisminister var dessverre ikke enig. Sp ønsker seg som kjent en helt annen retning i ruspolitikken enn flertallet i Oslo.

Stortinget stemte ned forslaget om en nasjonal rusreform. Også Høyre og Venstre må forholde seg til flertallsvedtakene fra Stortinget i juni 2021. Nå har justisdepartementet slått fast at pilotprosjektet mangler hjemmel i lovverket. Det må både bystyret og byrådet forholde seg til, selv om vi er uenige.

Hvis vi skal hjelpe flere, så må vi også komme i kontakt med flere.

Høyre og Venstre har lenge vært kjent med byrådets holdning om at Oslo som prøvefylke for lokal rusreform må søkes gjennomført innenfor dagens lovverk. Nawaz og Ferskaug spør også om Byrådet ønsker at politiet skal bruke metoder i sitt arbeid som Riksadvokaten har vurdert som ulovlige.

Byrådet er for en rusreform, det faller på sin egen urimelighet å anklage oss for å ønske oss tilbake til dårlige, gammeldagse politimetoder, som Riksadvokaten dessuten har slått fast at er ulovlige.

Intensjonen i søknaden er som følger: Hvis vi skal hjelpe flere, så må vi også komme i kontakt med flere. Når politiet møter folk som sliter med rus, ønsker vi at de skal vise dem videre til kommunen, slik at de som ønsker og trenger det, kan få hjelp. Jeg er lege, og vet av erfaring hvor stort dette behovet er, og at mange sliter med å finne fram til hjelpen de trenger.

I en debatt på Politisk kvarter, konfronterte jeg Senterpartiets ruspolitiske talsperson med avslaget om en ruspilot. Jeg hadde en enkeltformulering der, som tatt ut av kontekst kanskje kunne misforstås. Nawaz og Ferskaug er veldig interessert i akkurat den ene setningen, de har spurt meg om den flere ganger allerede. Jeg kan igjen forsikre dem om at semantikken i en skarp politisk debatt på direkten en tidlig morgen, ikke rokker ved byrådets ruspolitikk som ligger fast.

Oslo er en foregangskommune når det gjelder en human, fordomsfri og kunnskapsbasert ruspolitikk. Jeg står på hver eneste dag for at folk som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff. Det kan både Høyre og Venstre, og ikke minst folk i Oslo, føle seg helt trygge på.

