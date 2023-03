Helsehusene er en skam

En rapport fra Kommunerevisjonens om helsehusene i Oslo avdekker – ifølge Aftenposten 14. mars – alarmerende høy bruk av vikarer og et altfor stort avvik mellom planlagt og faktisk bemanning av spesielt fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger.

Det å bruke ufaglærte i et så stort omfang som helsehusene i Oslo gjør, er urovekkende for pasientene og deres pårørende. Helsehusene skal være et tilbud til de som har vært behandlet på sykehus, og som trenger rehabilitering og behandling før de skal hjem.

Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. (Bo Mathisen)

I noen tilfeller kan også eldre komme til opphold på helsehusene uten å ha vært innom et sykehus. Helsehusene skal således være et nyttig ledd i behandlingskjeden.

Slik det er nå, kan det neppe fungere etter intensjonen og det er pasientene som blir skadelidende. Det er vanskelig – ja, kanskje umulig – å kunne gi riktig og god rehabilitering med så store avvik.

Slik det er nå, fungerer helsehusene neppe etter intensjonen og det er pasientene som blir skadelidende.

I tillegg er det en stor belastning å legge rehabiliteringen på skuldrene til ufaglærte vikarer som ikke har autorisasjon som helsepersonell.

Jens Fredrik Aas, regionleder i Norsk Fysioterapeutforbund. (Bo Mathisen)

Rehabiliteringsjobben som fysioterapeuter gjør sammen med pasientene tar utgangspunkt i en helhetlig og evidensbasert tilnærming som kun fagpersonell er kvalifisert til å gi.

Når ledelsen av helsehusene velger å benytte ufaglærte fremfor autorisert helsepersonell, er risikoen stor for at pasientene ikke får spesialtilpasset og adekvat rehabilitering i riktig doser. Det kan igjen føre til at det tar lengre tid for pasientene å bli rehabilitert. Ja, kanskje blir de det aldri.

Det er derfor på tide at Oslo kommune tar sine innbyggere på alvor og sørger for at bemanningen på helsehusene står i forhold til det de skal levere. Det er fullt mulig når det gjelder fysioterapi. Fysioterapeuter er ingen mangelvare, foreløpig.

