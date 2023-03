Ja, samordningsfella må vekk

Geir Martinussen surrer fælt i sitt svar til meg i Dagsavisen 14. mars. Jeg mener selvsagt ikke at alle som fortsetter å jobbe i det offentlige etter 67 år bør fratas tjenestepensjonen, som Martinussen skriver. Hvor har han det fra? Det står i hvert fall ikke i mitt innlegg den 7. mars.

Unio har sammen med de andre hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden vært sammen i kritikken mot samordningsfella helt siden 2010. Dette har vi gitt uttrykk for ved flere anledninger, sammen og hver for oss. Og jo; jeg uttaler meg på vegne av Unio i denne saken, hvis Martinussen skulle være i tvil om det.

I mitt innlegg sier jeg at offentlig ansatte som er på den gamle bruttoordningen burde få samordnet sin pensjon ved 67 år slik at netto tjenestepensjon ville være like stor, uavhengig av hvor lenge etter 67 år du jobber.

Jeg tar ikke her stilling til om du må slutte i stilling før tjenestepensjonen kan tas ut eller om den bør øke om du tar den ut etter 67 år. Men den ville ikke bli mindre eller nulles slik de som har gått i samordningsfella har opplevd.

Mitt hovedpoeng var at informasjonen fra myndighetene i denne saken har vært sterkt mangelfull.

Folketrygden kan du ta ut ved 67 år eller seinere. Venter du, blir den større. De som ved 67 år hadde krav på en samlet bruttopensjon på 66 prosent eller mer ville på denne måten aldri havne i samordningsfella og slik kanskje ende opp med bare folketrygdpensjonen.

I sak er nok Martinussen og jeg enige. Stortinget må fjerne samordningsfella. Jeg er enig i at det er bevegelse i saken. Mitt hovedpoeng 7. mars var imidlertid at informasjonen fra myndighetene i denne saken har vært sterkt mangelfull og antakelig har bidratt til å lure mange i samordningsfella.

Det taler også for at det må ryddes.

