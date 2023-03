Vold mot lærere må stoppes

Tidligere denne uken kunne vi lese om Oslo-lærer Dag Vegard Hansen som ble brutalt overfalt av en tidligere elev. Lærere er en av yrkesgruppene som er mest utsatt for vold.

Dette er totalt uakseptabelt. Fremskrittspartiet vil gi lærerne virkemidler slik at de kan beskytte seg og andre mot voldelige elever.

Det er ikke mangel på voldshendelser i skolen, en av fire lærere i grunnskolen har opplevd vold og trusler. Noen få rapporterte hendelser fra i fjor forteller at lærere opplevde kvelertak med tau, trussel med knivblad og å bli slått til blods.

For en som har søsken som går i grunnskolen og familie som har jobbet som lærere er det skremmende å tenke på hvor hjelpeløse lærere er i møte med slike situasjoner.

Det er totalt uakseptabelt at lærere i dag er nærmest hjelpeløse mot brutale overfall.

Fremskrittspartiet har nå foreslått flere tiltak for å styrke lærernes og skoleledelsens mulighet til å beskytte både seg selv og andre elever mot vold og trusler. Når flere lærere slutter i jobbene sine i frykt for vold bør alarmklokkene hos flere partiet begynne å gå. Derfor håper vi at de andre partiene støtter de foreslåtte tiltakene:

Fremskrittspartiet vil gi skoler utvidet fullmakt til å bortvise elever og å gripe inn og beskytte seg selv og andre i farlige situasjoner.

Fremskrittspartiet vil Styrke skoleledelsens mulighet og virkemidler til å håndtere og reagere på vold og trusler som skjer i skolen.

Fremskrittspartiet vil danne oppfølgingsteam ved sterkt belastede skoler, samt innføre rutiner om politianmeldelse ved alvorlig vold og trusler.

Fremskrittspartiet vil sette større krav til involvering av foreldre og foresatte ved alvorlig overtramp av ordensreglementet i skolen.

Det skal ikke være en del av hverdagen til lærere å frykte vold og trusler. Det er totalt uakseptabelt at lærere i dag er nærmest hjelpeløse mot brutale overfall. Klasserommet skal være trygt for både lærere og elever. Derfor er det på tide at slike hendelser ikke dysses ned, men møtes med tiltak.

[ Forsker om vold mot lærere: – Det hersker en betydelig kultur for å feie ting under teppet ]

[ Henriette ble angrepet og truet av elever. Nå vil hun se endring i norsk skole ]