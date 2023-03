Urfolks rett er bombet i årevis

Atomvåpen har lenge påvirket og skadet samfunn, særlig urfolk. Nå krever de sin stemme hørt og bruker internasjonal rett for å demme opp for historisk maktbruk.

For å opprettholde en «troverdig» kjernefysisk avskrekking har atommaktene gjennomført mer enn 2.000 prøvesprengninger og ødelagt livsgrunnlaget for tusenvis av mennesker. I gjennomsnitt ble atomvåpen detonert nesten hver åttende dag mellom 1950 og 1989.

Ove Sparre-Enger, rådgiver i Nei til Atomvåpen. (Privat)

Atommaktene valgte ofte å flytte de langsiktige kostnadene over til andre, gjerne kolonier og urfolks landområder. Det ble gjort en interesseavveining mellom behovet for avskrekking og andres rett til å leve sine liv.

Det var for amerikanske myndigheter nødvendig å tvangsflytte folket på Bikiniatollen i Marshalløyene i Stillehavet, og sprenge den til ubeboelighet. Sovjetiske myndigheter valgte Kasakhstan. Kina i Xinjiang-provinsen. Frankrike i Stillehavet og Algerie. Storbritannia i Stillehavet og Australia.

Ingen av atommaktene har sørget for tilstrekkelig reparasjon. En grunn til dette har vært berørte samfunns manglende ressurser og rettslige instrumenter. En annen tungtveiende grunn har vært det asymmetriske makt- og avhengighetsforholdet mellom tidligere kolonimakt og koloni.

122 stater og representanter fra sivilsamfunn og urfolk var til stede under forhandlingene og vedtakelsen av FNs atomvåpenforbud i 2017. Forbudet er den første internasjonale avtalen som krever bistand til ofre for bruk og testing av atomvåpen. Det har skapt et rammeverk for å reparere skader begått av andre.

Atomvåpenforbudets rammeverk henter inspirasjon fra andre avtaler, deriblant forbudene mot klasevåpen og landminer og konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter. Nå som FNs atomvåpenforbud har trådt i kraft og implementeres, vil tiltak bli formet og påvirket av disse avtalene. Ofre skal ikke bare få nødvendig helsehjelp, de skal kunne nyte sivile og politiske rettigheter.

Tiltak bør finansieres av stater i og utenfor forbudet. Det vil bøte for manglende ressurser og asymmetriske relasjoner. USA er den største bidragsyteren til opprydding av landminer, selv om USA aldri har tiltrådt minekonvensjonen.

Dersom Støres regjering mener alvor med Hurdalsplattformen bør de være en konstruktiv partner til forbudet. Å sette menneskerettigheter til side for sikkerhetspolitiske dogmer hører til i en annen tid.

