Endelig endring i arbeidsmiljøloven

Stortinget behandler i disse dager endringer i arbeidsmiljøloven som skal gi bedre vern av arbeidstakere. Det er på høy tid, mener vi i Parat.

Hadde disse endringene vært på plass tidligere, ville sannsynligvis den såkalte «Norwegian-dommen» sett helt annerledes ut. Det ville hatt store konsekvenser for norsk arbeidsliv.

Unn Kristin Olsen, leder i Parat. (Vetle Daler)

Parat har kjempet for endringer i arbeidsmiljøloven i mange år. Parats rettsprosesser og tap i Høyesterett i 2018 er den direkte bakenforliggende årsaken til lovforslaget som Stortinget nå behandler.

I Norwegian-dommen fra 2018 mente Høyesterett at det var i orden at konsernet flyttet de ansatte fra flyselskapet de var ansatt i, og over til rene bemanningsselskaper. En slik flytting svekker de ansattes stillingsvern, noe som for eksempel ikke er tillatt i land som Sverige, Frankrike, England og USA. Den samme problematikken har vi sett i SAS, som opprettet nye selskaper for å oppnå det samme.

Dagens arbeidsmiljølov har vært problematisk for mange ansatte – spesielt i luftfart og konkurranseutsatt industri.

Arbeidsgivere har altfor lenge kunnet organisere seg bort fra ansvar og plikter – og det har rammet arbeidstakerne. Derfor har Parat tatt saken opp politisk, og regjeringen Støre har nå endelig foreslått endringer i arbeidsmiljøloven. For la det ikke være noen tvil: Retten til fast og direkte ansettelse i den virksomheten der arbeidet utføres og verdiene skapes, er det eneste rette og bør være en grunnleggende rettighet.

Endringene består i å lovfeste at et konsern ikke kan opprette egne bemanningsbyråer der arbeidsforholdene plasseres, for så å levere de samme arbeidstakerne, som del av en bemanningsentreprise, tilbake til det opprinnelige selskapet i konsernet. En slik konstruksjon vil i fremtiden bli ansett som innleie og vil ikke være lovlig på permanent basis. Med andre ord: Arbeidstaker skal være ansatt i det selskapet der driften foregår og inntektene genereres.

Vi har registrert motstemme. Det er de som mener at de nye endringene, som skal sikre arbeidstakernes rettigheter, vil ramme konkurransedyktigheten til norske bedrifter. Vi mener at dette ikke har rot i virkeligheten. Konkurransedyktigheten til norske bedrifter oppnås tvert imot gjennom motiverte og dyktige arbeidstakere.

Det var heller en slags ønsketenkning da Høyesterett i 2018 la til grunn at den formelle konstruksjonen i Norwegian, der ansvarsforhold og ansettelsesforhold er splittet og skilt, kunne fungere i det virkelige arbeidslivet. Det fungerte ikke den gang, og det fungerte ikke i ettertid.

[ Kjell Werner: Hadia Tajik leverte på rekordtid ]

Fougner-utvalget foreslo en generell gjennomskjæringsregel som innebærer at arbeidstakere vil kunne gjøre rettigheter gjeldende mot mer enn én arbeidsgiver eller ett selskap. Det er særlig aktuelt der det gjennomføres organisasjonsendringer som gjør at det formelle båndet til den opprinnelige og reelle arbeidsgiveren blir kuttet, mens realiteten er at arbeidstakeren fremdeles arbeider for den samme arbeidsgiveren, og at organisasjonsendringen ikke har noen økonomisk realitet.

Det er varslet at regjeringen vil fremme forslag om en slik endring i løpet av våren. Vi vil følge med på dette arbeidet, og vi har også store forventninger til resultatet av dette.

Dagens endringer innebærer også at ansvaret for noen arbeidsgiverfunksjoner skal gjelde for alle selskapene som inngår i et konsern. Dette gjelder for det første med hensyn til arbeidstakers stillingsvern. Her foreslås det at selskapene som inngår i konsernet, får plikt til å tilby annet passende arbeid, og gi fortrinnsrett til ny stilling ved overtallighet, til ansatte i andre selskaper i samme konsern.

[ Dagsavisen mener: Gode grep mot innleie ]

Det handler i bunn og grunn om hvilket arbeidsliv vi ønsker oss, og hvilket vern arbeidstakere skal ha. Dagens arbeidsmiljølov har vært problematisk for mange ansatte – spesielt i luftfart og konkurranseutsatt industri.

Virksomheter har hatt mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, uten samtidig å sitte med det nødvendige ansvaret for de ansatte. Parat har flere ganger påpekt at den tidligere nevnte Norwegian-dommen innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve. Dermed gir den heller ikke de norske arbeidstakerne de rettighetene og det vernet som de ifølge loven skal ha.

Nå ser det imidlertid ut til at flere har våknet opp. Vi ønsker endringene velkommen.

[ Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak ]

[ – Altfor ofte ser vi at kunstnere får for dårlig betalt når de forhandler med store institusjoner, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ]