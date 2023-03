Stopp sportsvaskingen før morgendagen smelter

Den milde vinteren har fått alarmklokkene til å ringe i vintersporten både her hjemme og i resten av verden. Snømangel og rekordvarme er nok en påminnelse om at klimakrisen allerede er her.

Debatten om hvordan vinteridretten kan tilpasse seg et varmere klima er i full gang, og vi har sett alpinister, skiskyttere og langrennsløpere etterlyse klimahandling. Vintersportsforbundene har også varslet grep for å kutte egne utslipp, blant annet knyttet til renn og reiser mellom rennene. Det er et viktig steg i riktig retning, men elefanten i rommet er oljegiganten Equinor, og sportsvaskingen de bruker «Morgendagens helter» og Skiforbundet til.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. (Johanna Hanno/Greenpeace Norge)

Equinor er blant Skiforbundets største sponsorer, samtidig som Equinor i norsk sammenheng er den største trusselen mot ski-fremtiden. Det er et gigantisk paradoks, som forverres av at Equinor først og fremst sponser satsingen på de yngste skitalentene. Det norske juniorlandslaget har blitt omdøpt til Equinor juniorlandslag, og det norske flagget er byttet ut med Equinors logo.

Talentene på «Equinor-landslagene» går snøfattige vintre i vente om Equinor får det som de vil. For mens Equinor bruker skisporten til å sportsvaske imaget sitt, planlegger selskapet for økt oljeutvinning, stikk i strid med advarslene fra FNs klimapanel.

Begrenser avtalen hva Skiforbundet kan si om klimaet?

Selv omtaler Equinor «Morgendagens helter» som del av sitt samfunnsoppdrag, og som en måte å gi noe tilbake på. Men gitt den voldsomme eksponeringen Equinor får i retur, er det ingen tvil om at dette er sportsvasking. I stedet for at TV-seerne forbinder Equinor med klimakrise, kobles det til skiglede og imponerende idrettsprestasjoner.

Julia Natasza Gundersen, community manager i Protect Our Winters Norge. (Privat)

Vi forstår at pengene fra Equinor er viktige for å opprettholde skisatsingen. Det vi reagerer med avsmak på, er synligheten Equinor får tilbake. Derfor etterlyser vi som et minimum at Skiforbundet nekter Equinor all synlighet, inkludert at junior- og rekruttlandslaget igjen blir Norges landslag.

I fjor ble det avslørt at flere av avtalene Equinor inngikk med norske universiteter og høyskoler inneholdt klausuler som garanterte positiv omtale av samarbeidet. Nylig kunne den britiske avisen The Guardian avsløre en enda verre klausul i Equinors sponsoravtale med det britiske Science Museum. Avtalen nektet museet å ytre noe som kunne skade Equinors omdømme.

Derfor kan en spørre seg om Equinors sponsing legger føringer for Skiforbundet. Begrenser avtalen hva Skiforbundet kan si om klimaet? Vi merker oss i alle fall med optimisme at Skiskytterforbundet er langt mer frempå enn Skiforbundet. Skiskytternes sjef, Morten Djupvik, etterlyste i vinter mer klimahandling fra regjeringen. Fra Skiforbundet derimot, har det vært fint stille, kanskje fordi mer klimahandling vil bety mindre oljeutvinning for Equinor.

Inntil Equinor faktisk blir et fremoverlent energiselskap og stanser investeringene i mer olje og gass, vil vi gjenta oppfordringen til Skiforbundet: Stans all synlighet for Equinor, så de ikke får bruke skisporten til sportsvaskingen sin. Det vil være et viktig bidrag til å redde vinteren.

