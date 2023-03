Ranet av pensjonister fortsetter

I et innlegg i Dagsavisen 7. mars spør Erik Orskaug om Nav er skyld i at offentlige pensjonister helt eller delvis fratas innbetalt tjenestepensjon dersom de fortsetter i jobb etter fylte 67 år.

I 2010 vedtok Stortinget en samordning av folketrygd og tjenestepensjon for offentlig ansatte, noe som fører til svært store tap av tjenestepensjon.

Geir Martinussen har vært lærer i grunnskolen i 30 år og lærerutdanner i matematikk ved OsloMet i 18 år. (Privat)

I 2011 forsto nok stortingsrepresentantene hva vedtaket innebar, for da vedtok de at det ikke skulle gjelde dem.

Alle som fortsetter å jobbe i det offentlige etter fylte 67 år, taper mer og mer av sin tjenestepensjon, og stat og kommuner inndrar hele tjenestepensjonen fra de som jobber til fylte 73, til tross for at de har fulgt oppfordringen fra politikerne om å stå lengst mulig i jobb, og at tjenestepensjonsavgift er betalt inn i alle årene.

Over 20.000 offentlig ansatte har tapt og taper store deler av – eller hele – den innbetalte tjenestepensjonen til Statens Pensjonskasse, SPK, eller den kommunale, KLP. Sammen med arbeidsgiver betaler vi cirka 17 % av lønna vår i tjenestepensjonsinnskudd.

Har vi jobbet i det offentlige i over 40 år og tjent i snitt «bare» kr 500.000 per år, vil innbetaling av tjenestepensjonsavgift utgjøre totalt over 3,4 millioner kroner. Setter vi det ned til 3 millioner for hver av oss 20.000 arbeidstakere, vil innskuddene totalt utgjøre mer enn 60 milliarder.

Av dette inndrar stat og kommuner over 30 milliarder, noe mange betegner som et tyveri.

På sin pensjonsblogg skriver SPK: «Et viktig poeng å være klar over er at de månedlige innbetalingene til oss ikke er ‘tradisjonell’ sparing, men det er et pensjonsinnskudd som til slutt utgjør din andel av totalkaken ved utbetaling av din pensjon».

Tjenestepensjonen reduseres mer jo lenger vi jobber, og ender opp i null dersom vi fortsetter til fylte 73.

Mange som har jobbet til fylte 73 år har gjort henvendelser til SPK med spørsmål om størrelsen på tjenestepensjonen. Her er svaret som gis; «Din tjenestepensjon blir kroner 0 før skatt».

Orskaug skriver at tjenestepensjonen fortsatt bør fratas alle som fortsetter i det offentlige etter 67 år. Begrunnelsen hans er at folketrygden øker. Det gjør den selvfølgelig for alle, siden innbetaling av folketrygdavgiften fortsetter.

Også avgiften til tjenestepensjon innbetales fortsatt, men til tross for ytterligere innbetaling reduseres tjenestepensjonen mer jo lenger vi jobber, og ender opp i null dersom vi fortsetter til fylte 73.

Alle arbeidstakerorganisasjoner, inkludert Unio, er mot samordningsfella, så Orskaug uttaler seg ikke på vegne av Unio.

Også samtlige partier har gitt uttrykk for å være mot samordningen.

21. februar ble et forslag om opphevelse behandlet i Stortinget, men fikk likevel utrolig nok ikke flertall. Imidlertid sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen at saken skal følges opp i departementet i helhetlig sammenheng, og at forslag om endringer i pensjonssystemet skal legges fram for Stortinget.

Hun framhevet også viktigheten av å styrke arbeidsintensivene for alle som fortsetter i det offentlige etter fylte 67 år. Det er grunn til å gå ut fra at samordningsfella oppheves om kort tid – og at det gis tilbakevirkende kraft!

