Frp vil ha likhet for loven

I en kommentar i Dagsavisen 12. mars påstår kommentator Jo Moen Bredeveien at jeg nører opp under mistroen mange føler til den samiske befolkningen, fordi jeg har tatt til orde for at det skal være likhet for loven og at ingen i Norge skal ha særrettigheter.

Det er en påstand Bredeveien ikke har noe grunnlag for å hevde.

I løpet av mine over to år som landbruksminister fikk jeg gleden av å bli godt kjent med reindrifta og den samiske kulturen. Jeg har den største respekt for kulturen og det er et nasjonalt ansvar å ta vare på den.

Frp er mot særrettigheter, men selvsagt ikke det samiske folket. Det var jeg også klinkende klar på i talen min.

Frp mener norske politikere har et ansvar for å ta vare på alle innbyggerne i landet vårt, både den samiske befolkningen og resten av befolkningen. Det er fullt mulig å ivareta den samiske kulturen uten å ha lover som i realiteten gir et mindretall muligheten til å stanse nødvendig utvikling i Nord-Norge.

Vi må utvikle hele landet, og det er viktigere enn noen gang i nord på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen etter Russlands invasjon av et demokratisk naboland.

Mitt hovedbudskap i talen var at vi kan ikke ha lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse. Det har over lang tid skapt store konflikter i mange lokalsamfunn, og også innad i den samiske befolkningen er det flere som er negative til den store motstanden utvikling møter fra særlig Sametinget.

Det er debatten som Bredeveien og hans kollegaer i hovedstadspressen burde være opptatt av, istedenfor å komme med usaklige angrep på Frp.

