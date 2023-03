Tillitsvalgte får mer makt med Ap

Da Arbeiderpartiet inntok regjeringskontorene i 2021 var det vel vitende om at det begynte å haste med å rydde opp etter åtte år med høyreregjering.

Hele næringer var i ferd med å forvitre. Vi så det i budbilbransjen, i bygg og anlegg og innen renholdsbransjen, for å nevne noen. Der prisen for useriøse aktører betales av arbeidstakere gjennom dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Den viktigste fordelen fagorganiserte har, er den lokale tillitsvalgte. Etter å ha tilbrakt store deler av livet i fagbevegelsen kan jeg skrive under på dette mantraet. Derfor har Ap den første tiden i regjering gitt tillitsvalgte på arbeidsplassene flere og sterkere verktøy.

Noe av det første vi gjorde i regjering var å gjeninnføre retten til kollektivt søksmål for fagforeninger ved ulovlig innleie og styrke retten til fast ansettelse gjennom å fjerne høyresidas innførte generelle adgang til midlertidige ansettelser. Dette gir mer makt til fagforeninger og tillitsvalgte, og til det organiserte arbeidslivet.

Fagforeningsfradraget er blitt doblet slik at organiserte får skattekutt på 7.700 kroner i året som organisert. Når medlemskapet blir billigere kan det bety at flere organiserer seg. Jo større andel av ansatte på en arbeidsplass som er organisert, jo mer makt til tillitsvalgte som skal forhandle om lønns- og arbeidsvilkår.

Heltidsloven er vedtatt. Nå må arbeidsgiver dokumentere at det er et saklig og reelt behov for deltidsansettelse. Bevisbyrden er flyttet fra arbeidstakeren til arbeidsgiveren. I tillegg har vi også styrket fortrinnsretten til økt stilling.

Ap har styrket arbeidstakernes rettigheter. Mye på bakgrunn av Stendi-sakene som har rullet og gått i domstolene, og budbilbransjen hvor det har vært ville tilstander.

Ap har gitt tillitsvalgte flere verktøy i verktøykassa, og det skal vi fortsette med. Grunnen til det er fordi vi er på lag med arbeidsfolk.

