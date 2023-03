Skognæringen kjenner ikke naturverdiene de forvalter

Nok en gang langer tømmerkjøperne (Glommen Mjøsen Skogs adm.dir. Nordtun) ut mot Naturvernforbundet – og nok en gang unngår de å svare på vår utfordring: Skogens naturverdier er ikke registrert slik de skulle.

Næringen har selv fått ansvaret for registreringen, men har brukt metodikken bare på brøkdeler av skogen som skal hogges. Metodikken er god nok, men den er ikke fulgt – og verre: for storparten av gammelskogen finnes det ikke spor av dokumentasjon – verken på hvor registrantene har vært (og ikke vært) og hva som er observert i de ulike teigene. Årelang etterspørsel etter miljøinformasjon er avvist.

Inntil skognæringen kan legge fram dokumentasjon fra registreringene, opprettholder vi påstanden om at våre siste naturskoger hogges i blinde, i strid med norsk lov og med kravene i sertifiseringen.

Nordtun gjentar at alt norsk skogbruk er sertifisert, men undergraver derved tilliten til skogsertifiseringen. Uten kunnskap om naturverdiene som forvaltes, og om konsekvensene av inngrepene, er det ikke mulig å hevde at norsk skogbruk er bærekraftig. I tillegg er det i strid med norsk lov, som krever at skogeieren skal ha kunnskap om naturverdiene og ta hensyn til dem ved hogst.

Men en ting er gledelig ved Nordtuns innlegg: Han innrømmer at det aldri har vært deres mening at all skog skal registreres. Dette til tross for at det fra myndighetenes side har vært en forutsetning at all hogstmoden skog skulle registreres og at registreringene skulle være etterprøvbare. Og til tross for at Skogeierforbundet på sine hjemmesider skriver følgende:

«Registreringene foregår primært i eldre skog, og fortrinnsvis i områder der det drives skogbruk. Her registreres alle livsmiljøer. Etter registreringen foretas en rangering og utvelgelse av arealer som skal settes av og forvaltes som nøkkelbiotoper.»

Det er dette Naturvernforbundet gjennom mange år har kritisert: at næringen i sin propaganda sier én ting, men gjør noe helt annet. Gang på gang har vi prøvd å stanse hogst i uerstattelig naturskog, men blitt avvist med begrunnelse at skogens verdier er registrert.

«Å fange opp de viktigste livsmiljøene betyr ikke at alle livsmiljøer skal båndlegges», skriver Nordtun. Det er riktig, men for å vite hvilke livsmiljøer som er de viktigste, må de være registrert. Registreringsinstruksen forutsetter at registrantene ute i felt dokumenterer alle verdiene, både «livsmiljøene» (nøkkelbiotoper) og verdier spredt utover i andre deler av gammelskogen.

Utvalget av det som skal bevares skjer i ettertid (og i parentes bemerket: utført av næringen selv). Når bruttoregistreringen ikke omfatter mer enn brøkdeler av gammelskogen, har man ingen anelse om de viktigste livsmiljøene er fanget opp. Landskogtakseringen har funnet at 22 % av skogen har verdier som skulle vært fanget opp. Skognæringen har funnet 2 %. 9 av 10 skoger med store naturverdier er ikke registrert.

For øvrig er det helt villedende når Nordtun framstiller hensyn til kantsoner mot vassdrag som et tiltak initiert av skogbruket og at det dekker 7 % av skogarealet. Krav om bevaring av kantsonene har vært en del av norsk lov siden 2001, og er i 2022 skjerpet inn fra Statsforvalterne på grunn av manglende oppfølging fra skogbrukets side. Hvis Nordtun ønsker å være troverdig her, bør han initiere at kantsonene tegnes inn i databasene med informasjon om områder som ikke skal hogges (Kilden og Naturbase).

Skognæringen kjenner ikke naturverdiene de forvalter. Inntil pålitelige og etterprøvbare registreringer foreligger må myndighetene innføre en søknadsplikt for hogst, og Veritas og de andre sertifisørene slutte å grønnvaske norske tømmerprodukter.

