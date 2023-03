McDonald’s svarer: Stress som mestres er et viktig utviklingssteg

Tilsvar til kronikken «Bør arbeidslivet sykmeldes?» av Sara Skilbred Fjeld og Erika Ribu.

I et forsøk på å rekruttere nye medarbeidere lanserte McDonald’s i Norge nylig en rekrutteringskampanje som mange mener noe om. Vi var klar over at denne kampanjen kunne utløse en debatt rundt stress i arbeidslivet, og er enige om at det er et viktig spørsmål som må diskuteres.

I fjor gjennomførte Opinion, et av Norges største markedsanalysebyråer, en undersøkelse på vegne av oss. Vi ønsket å forstå hvordan unge mennesker ser på McDonald’s som en arbeidsplass og en karrieremulighet. 7 av 10 unge sa at de ikke ville jobbe på McDonald’s, fordi det oppfattes som et stressende sted å jobbe.

Mens McDonald’s kan være et hektisk miljø ettersom det er en servicevirksomhet med høyt tempo, er vi stolte over å ha et internt system som inkluderer god opplæring, veiledning og rutiner for å sikre mestring av arbeidsoppgavene. Som et resultat sier 8 av 10 av våre ansatte at de har lært å håndtere stress effektivt, takket være McDonald’s-programmet.

Stress er noe de fleste av oss opplever av og til på jobb og i livet. Stress som mestres er et viktig utviklingssteg. I stedet for å oppfordre til å sykmelde hele arbeidslivet, håper vi kampanjen øker bevisstheten og skaper en debatt som vi alle kan lære av.

I en annen Opinion-undersøkelse utført for McDonald’s i år, kom det frem at 4 av 10 unge mennesker er redde for å ha en stressende jobb i fremtiden. Som stor arbeidsgiver for ungdom ønsker vi å ta dem på alvor og gi dem en trygg arbeidsplass hvor de kan oppleve mestring.

