Gammel vane er vond å vende

Rapportene om at dyre- og planteliv svekkes kraftig år for år, og at jord og skog bygges ned, er etter hvert mange og tydelige. Årsaker er blant annet motorveibygging og nye hyttefelt med tilførselsveier.

Stortinget vedtar mye av dette, med Jonas, Erna og Trygve i spissen. «Naturlig utvikling» sies det som regel fra den kanten, for motorveier ansees åpenbart som et naturlig neste skritt når de mindre veiene er fulle av biler.

At jeg kaller dette en gubbetenkning kopiert og videreført fra 1950-årenes glade vekstiver etter krig og mørke, vil neppe falle i god jord hos nevnte politikere. Men en slik omtale fra min side er ikke ment ondsinnet, snarere et forsøk på å klargjøre det som virkelig skjer.

Det som skjer, er nemlig ren vanetenkning og redsel for å tenke alternativt. At mennesker har vanskelig for å omstille seg er ikke noe nytt. Men det er skremmende å se at ledere som Jonas, Erna og Trygve drøvtygger de samme tale- og tenkemåtene som de i deres foreldregenerasjon: «Er veien full av biler, ja da må vi gå et skritt videre og bygge firefelts motorvei».

Med andre ord: Så liten fantasi, så liten spenst mellom ørene, så lite fremtidsrettet.

Slett ikke alt er mørkt. Hovedstadens politikere har innført noen få tiltak for å bremse natur- og klimaødeleggelsene. Likevel lever i det store og hele biltrafikken og beboere akkurat slik de gjorde for 50 år siden, med den lille forskjellen at en liten andel av biltrafikken nå er elbiler.

Som om det hjelper på bilkøer og de store naturødeleggelsene som er i gang. Jeg tror altså ikke et sekund på at det vi opplever i våre dager er en sunn utvikling – verken for by eller land.

Stortingspolitikerne, med før nevnte trio i spissen, er tydelig slitne om dagen. Pandemi, strømpriser og vindmøller krever selvfølgelig sitt. Men jeg er overbevist om at den egentlige grunnen til at de er slitne, er at de ikke tør å være ærlige overfor seg selv og handle deretter. Innrømme at miljø -og klimasakene håndteres av Stortinget på en ytterst dårlig måte.

