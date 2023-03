Egenandel for LAR– et farlig grep!

NRK kunne for en tid siden melde at flere helseforetak har innført egenandel på behandling med Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR). Pasientene dropper ut. LAR er en nødvendig behandling for kronisk syke pasienter med svært begrenset økonomisk, sosial og emosjonell kapital.

Rusavhengighet er sjelden en enkeltstående lidelse. 93 % av alle som mottar rusbehandling har traumer, 70 % har komplekse traumer. Å ha et komplekst traume betyr at du har opplevd kjipe og veldig skremmende ting. Så skremmende at du fryktet for liv og helse, mange ganger, gjerne utført av folk som du skulle stole på og være trygg med. Det er den ene siden.

Den andre siden er at LAR er for mennesker som ikke har klart å slutte med opiater på annet vis. Vi snakker heller ikke bare om heroinavhengige, men også mennesker som er blitt avhengige gjennom smertestillende medisiner – for eksempel ved kreftbehandling.

Felles for dem er at de har opplevd flere overdoser og ofte må finne lindring på det illegale markedet. Der er det usikkert hva man får. LAR er livreddende behandling og nødvendig helsehjelp.

Og hva er det som gis en egenandel? Ikke medikamentene, men samtalebehandling og veiledning. Det er hårreisende.

Psykososiale tiltak er anbefalt i nasjonale retningslinjer for LAR- behandling og øker effektiviteten og bedrer utfallet. Det er også denne behandlingen legemidlene er ment å assistere, selv om sedvanen ikke tilsier det. Rådgivning er også som regel et krav fra LAR for å fortsette å få behandling. Dette for nettopp å hjelpe og støtte denne gruppen til å etablere større økonomisk, sosial og emosjonell kapital.

Dette er viktig! Brukerundersøkelsen fra ProLARnett har demonstrert store mangler i tjenesten allerede. En stor andel pasienter tror ikke på at behandlerne deres vil dem vel.

Stadig flere blir værende lengre i LAR og spesialisthelsetjenesten uten å etableres i kommunale behandlingstilbud, slik meningen er. Men at mennesker med stram økonomi skal prioritere å måtte bruke 700–1.000 kroner i uken – penger de ikke har – på opplevelser som ikke er støttende, er usannsynlig. Det burde også være unødvendig.

LAR har samtidig et stort kontrollregime overfor pasientene. Det er ikke ukjent at pasienter kan miste behandlingen sin nesten over natten om de ikke følger opp. LAR var tenkt, og bør fortsatt være, en behandling støttet av legemidler for å få til mer stabilitet og på sikt komme seg ut av vanskene. LAR har en helt enorm makt over sine pasienter.

Det er ironisk at støttetiltakene blir gratis, mens tiltakene for å hjelpe i praksis blir utilgjengelige for mange pasienter.

Dessverre er LAR tungt legestyrt. Pasientene møter dermed – og blir avhengige av – i hovedsak behandlere som har begrenset kompetanse til å hjelpe dem. Da er det ironisk at støttetiltakene blir gratis, mens tiltakene for å hjelpe i praksis blir utilgjengelige for mange pasienter.

Vi tar vanligvis ikke betalt for livreddende og nødvendig helsehjelp. Det handler om menneskerettigheter. Mennesker med rusproblemer har også slike rettigheter. Det er vår plikt å sørge for at de får nødvendig og livreddende behandling.

Hvis det er regelverket som står i veien, så er det opp til regjeringen med Ingvild Kjerkol i spissen å rydde opp og endre regelverket.

