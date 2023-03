Vi har ikke tid til hvileskjær

Regjeringen har endelig løftet energieffektivisering opp på agendaen. NITO har store forventninger til den kommende handlingsplanen. Vi har ikke tid til noe hvileskjær.

Energikommisjonen lanserte nylig en ambisjon om 20 terawattimer (TWh) innen 2030. Det tilsvarer 20 ganger det årlige strømforbruket til Drammen by. Oppgaven er formidabel og belønningen desto bedre.

Mer effektiv bruk av energi gjør oss alle – husstander, industri og næringsliv – mindre sårbare for svingninger i strømprisen. I tillegg er det konfliktfritt og uten konsekvenser for naturen. Energieffektivisering frigjør viktig kraft og kan skape arbeidsplasser over hele landet. Men handlingsplanen må bli mer enn bare en skrivebordsøvelse. Den må ha tydelige mål og virkemidler.

Trond Markussen Trond Markussen, president i NITO, Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon. (NITO)

Energieffektivisering favner bredt; alt fra bedre isolering og LED-belysning til bruk av avansert teknologi eller utnyttelse av industriens overskuddsvarme. Mye av potensialet for energieffektivisering ligger i bygningsmassen, men vi forventer at planen får virkemidler med større ambisjoner enn det gamle målet om 10 TWh fra norske bygg innen 2030.

I Trondheim har vi for eksempel verdens største forskningssenter for energieffektivisering i industrien – HighEFF ledet av SINTEF. De har i flere år trukket fram potensialet som ligger i å utnytte industriens egen overskuddsvarme.

Enova er et sentralt virkemiddel og NITO ønsker at de skal prioritere energieffektivisering. Både husstander, kommuner og næringsliv må få støtte for å redusere strømforbruket. En bred satsing på energieffektivisering innebærer også et kompetanseløft, slik at vi også får dyktige energirådgivere og fagfolk.

Her kan vi la oss inspirere av Bodø kommune som for noen år siden ansatte en egen energirådgiver. Gjennom en rekke små tiltak har han spart arbeidsgiveren sin for over sju millioner kroner.

Kort oppsummert så lønner energieffektivisering seg. Den beste kilowattimen er tross alt den du ikke bruker. 2023 er året for en storstilt satsing på energieffektivisering.

