Unøyaktig om eldre menn bak rattet

Tirsdag 21. februar fikk Dagsavisens lesere servert et intervju med trafikklærer Cecilie Johansen. Temaet var at eldre menn er overrepresentert i ulykkesstatistikken.

Hun tror at ny teknologi som de eldre ikke behersker kan være årsaken. Men lenger ned i teksten forteller tall fra Statens vegvesen at 64 % av de som omkom i trafikken i 2022 var fra 45 år og oppover, uten at det videre i teksten refereres til andre aldersgrupper, eksempelvis 60–70 år.

Påstanden fremstår derfor som besynderlig. Dessuten som udokumentert synsing – all den tid en 45-åring så vidt meg bekjent ikke defineres som «eldre».

Hvor grensen for «eldre» går er vel noe diffus, men 45–50 år er i hvert fall ikke «eldre», og når dette er en del av denne ulykkesstatistikken, så skapes det et inntrykk av at eldre sjåfører – i hvert fall fra 65 år og oppover – er problemet.

Dette er jo velkjent for de som virkelig er eldre, da de fra og med 75 år har måttet avlegge en såkalt «kognitiv test» for å få beholde førerkortet: Vise klokkeslett med visere, gjengi alfabetet baklengs og lignende meningsløse og irrelevante tester. Dette har medført at særlig eldre mennesker på landsbygda er blitt fratatt førerkortet på en uverdig måte, og blir sittende isolert.

Når aldersgruppen fra 45–50 år blandes med menn opp til 80–85 år, så får en slik statistikk noen merkelige utslag. I hvert fall blir det helt feil med de påstandene som serveres i overskrift og ingress til denne artikkelen. Er det en form for aldersdiskriminering vi er vitne til?

Inndelingen i aldersgrupper burde selvfølgelig ha vært mye mer spesifikk, og ikke som her hvor 45-åringer «sauses» sammen med 70- og 80-åringer. Da ville antakelig bildet ha blitt et helt annet.

En kan jo også spørre seg om påstandene i artikkelen baserer seg på fordommer mot eldre som ikke behersker teknologien, og bare kjører på i tillit til at automatikken ordner det meste. Slik jeg kjenner eldre bilførere er det snarere motsatt. Når ny teknologi innføres i bilene er de eldre bilførerne svært forsiktige inntil det viser seg at teknologien fungerer i praksis.

Men vi får servert mer «svogerforskning» fra Cecilie Johansen: Trafikklæreren mener at eldre kan lære av de unge når det gjelder råkjøring. Dette gir også et oppsiktsvekkende bilde for en som er 73 år og leser om fartsovertredelser i lokalavisene. «Eldre mann fra Ringsaker stanset etter villmannskjøring» er sjelden kost herover, men kanskje ikke i Rogaland?

Konklusjonen blir at det ikke er dekning for påstanden i overskriften verken i teksten eller i virkelighetens verden. Dette var forhåpentligvis en arbeidsulykke, eller skal vi si «trafikkulykke»?

