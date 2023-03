Hegstad Krüger fortjener favorittløypa i Nordmarka oppkalt etter seg

Lørdag går herrenes 5-mil i Holmenkollen og Nordmarka. Den av deltakerne som kanskje de fleste vil unne en seier er Lyns Simen Hegstad Krüger.

Etter tre gull av tre mulige i VM nylig klarte Skiforbundet å vrake Hegstad Krüger på det norske laget i den avsluttende 5-mila i VM i Planica, noe den ellers så sindige NRK-eksperten Fredrik Aukland betegnet som «det største skandaleuttaket noen gang».

Per Nymoen. (Privat)

Bakteppet var for øvrig at Hegstad Krüger med disse tre gullmedaljene var oppe i 10 medaljer på 11 starter i OL og VM, hvorav fem gull, tre sølv og to bronse.

Hvem husker ikke det heroiske OL-gullet på 30 km skiathlon fra Pyeongchang i 2018 der Simen falt på startsletta og havnet nesten helt sist i feltet, for så å kjempe seg fram i teten og til slutt rykke fra resten. Eller OL-bronsen i Beijing i 2022 da han ble covid-syk rett før OL, ble nødt til å trene innendørs på et hotellrom i Italia og så vidt rakk siste distansen, 5-mila, der han kapret bronsen.

Sindre Langaas. (Privat)

Hegstad Krüger har allerede gått inn i norsk langrennshistorie som en av de aller største. Det vil ikke forundre oss om skihistorikeren Thor Gotaas kommer til å skrive en bok om denne Nordmarkas store sønn, når han en dag velger å legge opp.

I forbindelse med OL i 2018 avslørte Lyn-gutten Simen i et intervju med Aftenposten sin favorittløype i Nordmarka: Det var skiløypa fra Skjærsjødemningen mot Kikutstua over Fortjern. Begrunnelsen var snøsikkerhet, god variasjon i kupering og at den gir mulighet for både klassisk og fristil.

Undertegnede foreslo allerede i 2018 at denne løypa ble døpt og navngitt etter Hegstad Krüger uten at det skjedde.

Skiforeningen er ansvarlig for preparering av denne løypa. Vi gjentar nå oppfordringen om å navngi strekningen Skjærsjødemningen – Fortjern til Hegstad Krüger-løypa etter Oslos skikonge, og at det blir satt opp et skilt på egnet sted, for eksempel på en av stolpene med skilting til ulike Markadestinasjoner.

Vi noterer at et antall skiløypestrekninger i Oslomarka har blitt navngitt, blant annet Formoløypa på Bislingen, så Skiforeningen – hvad nøler I efter?

[ Reidar Sollie: Hadde Hegstad Krüger hett Petter Northug hadde han nok fått gå ]

[ Nossum hyller Lyns langrennsess: – Han er et fysisk unikum uten nykker ]