Verdens viktigste oppgave må vernes

Kvinnehelse blir konsekvent neglisjert. Dette har vi ropt om i 8. mars-tog i årevis, og det er nylig blitt understreket igjen av Kvinnehelseutvalget. De slår fast at kvinners helse har lavere status i samfunnet og at kvinner får for dårlig oppfølging i helsevesenet.

De dystre funnene til utvalget bekrefter og understreker det kvinner i en årrekke har marsjert for på 8. mars. Nå forventer vi at utvalget følges opp med handling og ikke stues vekk i Ingvild Kjerkols skuff.

Å styrke fødsels- og barselomsorgen er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bedre kvinnehelsen. Vi vet at den første fasen av livet er avgjørende for både mors og barns helse.

Grundig oppfølging etter fødsel kan forebygge fødselsdepresjon hos mor, er viktig for tilknytningen mellom mor og barn og det kan være avgjørende for å få til amming.

Å få og oppdra barn er verdens viktigste oppgave, mens å føde barn er mange kvinners mest sårbare øyeblikk gjennom livet. En trygg graviditet, fødsel og barsel burde ikke være noe vi må lage paroler og kamprop for å få på plass, men vi ser at det igjen er nødvendig.

Dessverre går utviklingen motsatt vei, nylig tydeliggjort av nedleggelsen av ABC-klinikken i Oslo. Jeg og Oslo kommune er dypt uenige i nedleggelsen. ABC var et høyt verdsatt og dessverre ganske unikt tilbud til fødekvinner i hovedstaden. Det viste at kvinnehelse kan være en satsing, ikke bare et innsparingsområde.

Protestene våre nådde ikke frem. Jeg er skuffet over at regjeringen ikke la nødvendige midler og tiltak på bordet for å redde fødetilbudet på ABC-klinikken. Fødselsomsorgen burde styrkes, men er heller blitt svekket ved at vi har mistet et av våre mest vellykkede fødselstilbud.

Nedprioritering av kvinnehelse er ingen naturlov. Der regjeringen kutter lover vi i Oslo kommune at vi tar svangerskaps- og barselomsorgen på alvor. Vi vet at god oppfølging før og etter fødsel er uvurderlig.

Derfor har jordmorbemanningen økt med hele 150 % under det rødgrønne byrådet og vi har satset stort på hjemmebesøksprogrammet Nye familier. Slik styrker vi den helhetlige barselomsorgen fra kommunen i en kritisk fase av livet.

Vi trenger regjeringen med på laget. Jeg håper at Kvinnehelseutvalgets rapport gir oss tyngden vi trenger, slik at kampropene våre blir omgjort til en reell styrking av fødselstilbudet.

