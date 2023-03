Regjeringen svikter oss kvinner i Oslo

Å sikre gode tjenester over hele landet gjelder tilsynelatende ikke i hovedstaden, skal vi tro regjeringen. Det er nedleggelsen av ABC-klinikken et klinkende klart symbol på.

Fredag i forrige uke stengte det populære fødetilbudet dørene i Oslo. De sterke protestene både fra fagmiljøene, i avisspalter, på sosiale medier og fra Eidsvolls plass var ikke nok.

Kvinner fra overalt i Oslo kjenner i dag på sorgen. Signalet er klart og tydelig; i et land der vi trenger å føde flere barn, står kvinner alene med nettopp det ansvaret.

Senterpartiet, som nå sitter i regjering, bygget aktivt opp under hat mot hovedstaden under valget i 2021. De malte et bilde av et elitistisk Oslo, satt opp mot de stakkars distriktene.

Det kunne ikke være lengre fra sannheten. Det er i denne byen at forskjellene er størst. Oslo er byen der landets rikeste bor, men også de med minst. Det er her barnefattigdommen er størst i landet. Og det er her regjeringens usosiale politikk rammer hardest.

ABC-klinikken er bare nok et eksempel i rekken på hvordan regjeringen nedprioriterer Oslo og hvordan de svikter oss kvinner.

Kvinner i alle aldre lider som konsekvens av manglende satsing på og forståelse av kvinnehelse.

Vi har aldri snakket så mye om kvinnehelse før som nå. Det er ikke et sekund for tidlig.

Senest i forrige uke la Kvinneutvalget frem en knusende rapport om tingenes tilstand; kvinnehelse er blitt systematisk nedprioritert og neglisjert i tiår etter tiår. Da kan det ikke bli med praten. Skal vi gjøre noe med de enorme forskjellene i hvordan menn og kvinner møter dagens helsesystem trengs det handling til, også i Oslo.

Rapporten fra Kvinnehelseutvalget forteller mer av det vi allerede vet: At kvinner i alle aldre lider som konsekvens av manglende satsing på og forståelse av kvinnehelse.

MDG har derfor nylig utarbeidet en rekke forslag til Stortinget, som skal behandles i løpet av mars. Vi ønsker, som Kvinneutvalget, at det skal settes av mer penger til et forskningsprogram om kvinnehelse, og at det skal opprettes en egen kvinnehelseportal.

Men kvinnehelseutvalget har mange andre gode forslag til hvordan vi kan bedre kvinnehelsen. Gratis prevensjon, mer seksualitetsundervisning, styrking av kvinnehelseklinikker og en «kvinnemilliard».

På Oslo MDG sitt årsmøte i helga vedtok vi også, selvfølgelig, at ABC-klinikken må gjenopprettes, og at Oslos kvinner må sikres et differensiert fødetilbud.

Vi håper at helseminister Kjerkol og regjeringen lytter til de som stiller seg opp på Youngstorget 8. mars. Ikke bare for å kreve at ABC-klinikken gjenoppstår, men også for generelt bedre kvinnehelse.

Det er ikke for sent å snu. Lokaldemokratiet skal råde, også i hovedstaden.

