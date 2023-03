Det er kun «ja» som betyr ja

Jeg satt med morgenkaffen og leste Lars West Johnsen sin kommentar om «pappaer som må prate med pjokken om puling». Å ta denne debatten i forbindelse med NKVTS sin ferske undersøkelse om omfanget av vold og overgrep i Norge støtter jeg helt og fullt.

Som pappa til to tenåringssønner er jeg også helt enig i Johnsen sin oppfordring. Men som sexolog ser jeg også noen utfordringer. Samfunnet kan ikke legge alt ansvar på pappaene, det blir altfor sårbart.

Jogrim Ristebråten er parterapeut, sexolog og samtalepartner. (Jogrim Ristebraten)

La meg utdype litt. Dersom pappaen må ta samtalen med pjokken sin om puling forutsetter det at pappaen har gode verdier og holdninger selv. Og vi må bryte med dette store kunnskapstapet mellom generasjonene.

For hvor mange har kunnskap nok til å holde seg åpen og trygg når deres egne holdninger og forståelse utfordres? «Den samtalen» har alltid vært en floskel rundt hva en far kan overføre av kunnskap til sin sønn. Som Johnsen sier, må vi voksne også reflektere over hva slags språk vi bruker. Men hvis vi som voksne ikke har lært det, da kan fort skaden bli større.

Jeg tror det da også er viktig at det er alle pappaers ansvar å snakke med alle pjokkene. Ikke bare våre egne, selv om det selvfølgelig er en god start. Til og fra trening, rundt middagsbordet, i bilen på vinterferietur, rundt grillen på sommeren.

Dersom pappaen må ta samtalen med pjokken sin om puling forutsetter det at pappaen har gode verdier og holdninger selv.

Det er ikke nødvendigvis en «banke på døra, svett i pannen, kan vi ta en prat far til sønn»-samtale. Selv om den også er en brikke i det store puslespillet.

«It takes a village»-prinsippet må styrkes. Og da i form av ansvaret til skolen. Alle burde ha samme forutsetning til å lære om holdninger og verdier knyttet mot sin egen og andres seksualitet og identitet. Leser man Sex og samfunn sin rapport «Seksualitetsundervisning i skolen» fra 2022, er mer undervisning og å gå mer i dybden det som ungdommen vil ha.

Og for å være litt flisespikker til Johnsen sin kommentar: Det er kun «ja» som betyr ja. Alt annet betyr nei. Man skal ikke trenge å si «nei» for at det er nei.

Så hvis alle gutter, og jenter, går rundt med en grunntanke av at kun «ja» er ja, alt annet er nei, da vil jeg si at vi har et godt grunnlag for å se store, positive endringer i en utvikling som er meget bekymringsverdig.

[ Fredrik Arstad Ognedal: «Det er ingen som vinner i et samfunn preget at usunn maskulinitet» ]

[ Dagsavisen mener: Sjokktall om voldtekt ]